"LEGAO NA KREVET I KAŽE 'IGNOR SI VUČIĆU', A PLENUM GA POSTAVLJA" Vučić demontirao blokadere i njihovog vođu
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić na skupu u Jagodini objasnio je narodu ko je zaista onaj koji je prvi na listi blokadera, ali i raksrinkao celu ekipu plaćenu iz inostranstva da ruši Srbiju.
Upitao je da li znaju ko će da bude premijer ako oni pobede.
- Neće prvi na listi sa mnom na duel. Legao na krevet i kaže na "ignor" si Vučiću! Ti si narod stavio na ignor, neću narode da ti ništa objašnjavam. On kaže, mene postavlja plenum i neko iz inostranstva. Ja molim moj narod za podršku, on me postavlja i neću da molim nikog spolja - rekao je Vučić.
Kaže da se uzda u građanina Srbije koji razume šta je država.
- Kada vidimo da nam je neko napao državu, svi stanemo kao jedan i znamo da je odbranimo. Svakoga dana nečim prete i ponekad vam dođe da se nasmejete kada čujete Bakića, Hubača, Kokanovića. Ali vi nastavite da pretite, a moja poruka i molba vama prijatelji. Ne ulazite u sukobe, oni su za nas ljudi, iako mi za njih nismo. Oni će da shvate jednog dana i pružiće nam ruku i izviniće nam se. Ali mi ne smemo da prihvatimo nasilje kao deo političkog delovanja. Sklonite se na drugu stranu, to mora biti odluka svakog odgovornog Srbina - kaže Vučić.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)