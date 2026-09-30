Politika

"LEGAO NA KREVET I KAŽE 'IGNOR SI VUČIĆU', A PLENUM GA POSTAVLJA" Vučić demontirao blokadere i njihovog vođu

В.Н.

30. 09. 2026. u 18:49

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić na skupu u Jagodini objasnio je narodu ko je zaista onaj koji je prvi na listi blokadera, ali i raksrinkao celu ekipu plaćenu iz inostranstva da ruši Srbiju.

ЛЕГАО НА КРЕВЕТ И КАЖЕ ИГНОР СИ ВУЧИЋУ, А ПЛЕНУМ ГА ПОСТАВЉА Вучић демонтирао блокадере и њиховог вођу

Foto: Printscreen

Upitao je da li znaju ko će da bude premijer ako oni pobede.

- Neće prvi na listi sa mnom na duel. Legao na krevet i kaže na "ignor" si Vučiću! Ti si narod stavio na ignor, neću narode da ti ništa objašnjavam. On kaže, mene postavlja plenum i neko iz inostranstva. Ja molim moj narod za podršku, on me postavlja i neću da molim nikog spolja - rekao je Vučić.

Kaže da se uzda u građanina Srbije koji razume šta je država.

- Kada vidimo da nam je neko napao državu, svi stanemo kao jedan i znamo da je odbranimo. Svakoga dana nečim prete i ponekad vam dođe da se nasmejete kada čujete Bakića, Hubača, Kokanovića. Ali vi nastavite da pretite, a moja poruka i molba vama prijatelji. Ne ulazite u sukobe, oni su za nas ljudi, iako mi za njih nismo. Oni će da shvate jednog dana i pružiće nam ruku i izviniće nam se. Ali mi ne smemo da prihvatimo nasilje kao deo političkog delovanja. Sklonite se na drugu stranu, to mora biti odluka svakog odgovornog Srbina - kaže Vučić.

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