DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 1. OKTOBAR: Blizance i Ribe očekuju nesuglasice u domu, Devicu podrška prijatelja, Strelca novi vid zarade

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 1. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sa Mesecom u trećoj kući, razmišljate o pokretanju biznisa s emotivnim ili poslovnim partnerom. Ipak, obratite više pažnje na detalje dogovora ili ugovora koje bi trebalo da potpišete. Osetljivi zglobovi.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Naglašena kuća posla sa Mesecom i Uranom donosi vam uvećanje prihoda preko kreativnog zanimanja. Ipak, trebalo bi da budete oprezniji prilikom dogovora ili potpisivanja ugovora, kao i da pripazite na vredne sitnice.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u vašem znaku, u napetom aspektu sa vašim vladaocem Merkurom, donosi trzavice, svađe i rasprave sa članovima porodice. Novac stiže preko samostalne delatnosti. Neophodan je dodatni oprez za volanom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući podsvesti, podstiče vašu intuiciju, ali vas čini nervoznijim. Pazite se osoba iz poslovnog okruženja koje vam mogu raditi iza leđa, mada vam neće mnogo nauditi, jer nadređeni cene vaš trud.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec i Uran u kući društvenog života prave trigon sa vašim vladaocem Suncem donoseći vam kontakte sa uticajnim i osobama na položaju. Pazite na vredne sitnice, ključeve, telefone, kartice, kao i na automobile. Promenite način ishrane.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena kuća karijere u kojoj su Mesec i Uran, u napetom aspektu sa vašim vladaocem Merkurom, upozorava na sukobe sa autoritetima. Neptun iz kuće finansija donosi vam novac i podršku prijatelja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec, vladalac vaše karijere, pravi inkonjunkciju sa vašim vladaocem Venerom, donoseći vam vanredne izdatke i probleme na putu, u inostranstvu, sa pravnim pitanjima ili na ispitima. Problemi i sa dokumentacijom. Nesanica.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sa Mesecom u kući finansija koji pravi trigon sa vašim vladaocem Plutonom fokusirani ste na završavanje isplativog posla. Obratite pažnju na vredne sitnice. Jedan prijatelj vam daje do znanja da mu se dopadate.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Mesec u sedmoj kući upozorava na trzavice sa emotivnim ili poslovnim partnerom. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju i sa dokumentacijom. Vaš vladalac Neptun u kući kreativnosti, donosi vam nove vidove zarade.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Aspekti Meseca blizu Urana u kući posla, donose vam nesporazume i konflikte sa kolegama i saradnicima. Strastveni susret sa vodenim znakom u večernjim satima. Nervoza. Uvodite zdravije navike.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sa Mesecom i vašim vladaocem Uranom u petoj kući vaša kreativnost dolazi do izražaja, preko privatnog biznisa, umetničkog projekta ili javne delatnosti. Dobijate javna priznanja za svoj rad. Oslabljen imunitet.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Ne prija vam Mesec blizu Urana u kući privatnosti jer pravi napet aspekt sa Merkurom donoseći trzavice u poroici, sa voljenom osobom i nadređenima. Ipak, ostali harmonični aspekti obećavaju lakše rešavanje problema.