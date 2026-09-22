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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

22. 09. 2026. u 13:04

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КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Utorak

16.40 Daba el Fudžejra - El Itifak 1 (1.68)

18.00 Poljska - Nemačka hendikep poena -13.5 H1 (1.80)

19.00 Fenerbahče - Bešiktaš ukupno poena +161.5 (1.50)

Kvota: 4.54

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Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

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Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

21. 09. 2026. u 19:59

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