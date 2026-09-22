Politika

"SAMO PITAM, KO JE NA TOJ LISTI?" Otac četvorice sinova poslao poruku "studentima"

В.Н.

22. 09. 2026. u 12:29

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KO je na takozvanoj Studentskoj listi i kakve stavove zastupaju njeni kandidati? Upravo ta pitanja postavio je jedan mladi otac četvorice sinova u video-snimku koji se pojavio na društvenim mrežama.

САМО ПИТАМ, КО ЈЕ НА ТОЈ ЛИСТИ? Отац четворице синова послао поруку студентима

Foto: Printskrin

On je u snimku odlučio da javno iznese ono što ga, kako kaže, zanima kada je reč o ljudima koji danas traže podršku građana na izborima.

- Pošto se ne vredi raspravljati sa budalama, kažu uvek pobedi neiskustvo... Evo, ja ću se spustiti na taj nivo - poručio je na početku snimka.

Potom je postavio nekoliko pitanja za koja smatra da zaslužuju jasan odgovor.

-Zašto im smeta Ratko Mladić, koji je Srbin? Zašto im smeta zastava „Nema predaje“? Zašto im sve to smeta? I, da... ko je na toj listi? Samo pitam – rekao je.

Ovaj čovek jasno i glasno izgovara javno upravo ono što većina ljudi u Srbiji misli.

On je živi dokaz da sledbenici Dinka Gruhonjića, Ilije Srdanovića, Nenada Čanka, bojana Pajtića...nisu uspeli u svojoj nameri da unište patritizam u Srpskom narodu.

(24sedam)

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