Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

22. 09. 2026. u 09:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

Foto: Tanjug/Jacob King/PA via AP

Utorak

19.00 Asa Targu Mureš - CS Dinamo Bukurešt 4+ (1.60)

20.00 Lester - Fulam U21 4+ (1.50)

Kvota: 2.40

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine