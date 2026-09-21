Izašla nova ATP lista! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković

Najnoviji presek ATP liste ovekovečio je istorijsku smenu generacija na svetskom teniskom vrhu.

Foto AP

Nakon reprezentativnih uzbuđenja u Dejvis kupu, tokom kojih je većina vodećih igrača odmarala, bodovni poredak nastavio je da preslikava ishod Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku.

Rezultat toga je scenario koji svetski tenis nije video pune 24 godine: nijedan član legendarne „Velike trojke” (Đoković, Nadal, Federer) više se ne nalazi među deset najboljih tenisera planete.

Novak Đoković trenutno zauzima 12. poziciju na ATP listi sa 2.980 bodova. Pad za sedam mesta usledio je nakon šokantne eliminacije u ranoj fazi US Opena od Marijana Navonea, što je, uz Novakov pažljivo redukovan i doziran kalendar ove sezone, uticalo na trenutni bilans. Ovo je prvi put još od jula 2018. godine da je srpski as i vlasnik istorijskog rekorda od 428 nedelja na vrhu ispao iz Top 10 društva.

Ipak, za Novaka ovo nije alarmantna situacija već logična posledica prioriteta. Sa već osiguranim olimpijskim zlatom u kolekciji i fokusom isključivo na najveće trofeje, Đokovićev povratak u tenisku elitu zavisi samo od njegove želje.

Bodovna razlika na pragu Top 10 je izuzetno mala. Fransis Tijafo na 8. mestu beži srpskom teniseru za svega 400 bodova, što znači da bi samo jedan snažan rezultat na predstojećim turnirima iz serije Masters 1000 ekspresno vratio Novaka tamo gde pripada.

Na samom vrhu karavana pozicije su zacementirane. Janik Siner suvereno vlada svetskim tenisom na prvom mestu sa 11.500 bodova. Prati ga aktuelni šampion Njujorka Aleksander Zverev koji se učvrstio na drugoj poziciji sa 9.690 bodova, dok je Karlos Alkaraz treći (5.560).

Najveći profiteri američke turneje su mladi Ben Šelton koji je skočio na rekordnu 4. poziciju i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim koji kompletira prvih pet.

Teniski karavan se sada seli u Kinu, gde ove nedelje počinju turniri u Čengduu i Hangdžouu, što će biti prva prilika za nove bodovne preokrete u ovoj uzbudljivoj teniskoj jeseni.

