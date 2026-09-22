"'CIRKONI' DONELI CUNAMIJE I TORNADA NEPRIJATELJU": Rusi udarili moćnim raketama na moru

RUSKE snage su koristile hipersonične rakete "cirkon" bazirane na moru tokom masovnog napada koji su izvele tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Printsrin/Jutjub/ Times Now World

- 'Cirkoni' sa mora su doneli cunamije i tornada neprijatelju - saopštilo je ministarstvo.

Oružane snage Rusije pogodile su rafineriju nafte u Kremenčugu, ključni objekat u energetskom kompleksu koji proizvodi gorivo za Oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.

U Poltavskoj oblasti je pogođena i fabrika duvana "JTI Ukrajina" u Kremenčuku, u čijim proizvodnim pogonima je organizovana proizvodnja municije za Oružanih snaga Ukrajine.

Među ciljevima ruskih snaga u Kijevu bilo je industrijsko preduzeće "Fajer point" koje je proizvodilo komponente i bojeve glave za krstareće rakete dugog dometa "flamingo", kao i skladište goriva i maziva "Grandterminal", koje su ukrajinske snage koristile kao logistički centar za prijem i distribuciju dizel goriva.

U Dnjepropetrovskoj oblasti oštećen je metalurški pogon u Krivom Rogu, koji je proizvodio metalne proizvode za vojsku, kao i pogon "Interpajp stil", koji je proizvođač i dobavljač valjanih metalnih proizvoda za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice dugog dometa.

Takođe je oštećen pogon za proizvodnju čvrstog raketnog goriva "Sovrahim" u Pavlogradu, koji je proizvodio bojeve glave i komponente raketnog goriva za balističke rakete FP-9 kompanije "Fajer point".

Tri logistička centra kompanije "Sirius ekstružen", koja su skladištila i distribuirala teret za ukrajinske snage, pogođena su u Dnjepropetrovsku.

U Vinici je pogođen objekat železničke infrastrukture.

Teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu u luku "Odesa" pogođen je tokom plovidbe, dodaju u ministarstvu. U luci "Reni" u Odeskoj oblasti oštećeni su objekti lučke infrastrukture koriste se za istovar i skladištenje vojnog tereta i goriva i maziva namenjenih ukrajinskoj vojsci.

Osim toga, pogođena su dva logistička centra u Odesi i logistički centar "Nova pošta" u Odeskoj oblasti, dodaju u ministarstvu.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO