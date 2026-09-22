Svet

"'CIRKONI' DONELI CUNAMIJE I TORNADA NEPRIJATELJU": Rusi udarili moćnim raketama na moru

В.Н.

22. 09. 2026. u 09:28

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RUSKE snage su koristile hipersonične rakete "cirkon" bazirane na moru tokom masovnog napada koji su izvele tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

ЦИРКОНИ ДОНЕЛИ ЦУНАМИЈЕ И ТОРНАДА НЕПРИЈАТЕЉУ: Руси ударили моћним ракетама на мору

Foto: Printsrin/Jutjub/ Times Now World

- 'Cirkoni' sa mora su doneli cunamije i tornada neprijatelju - saopštilo je ministarstvo.

Oružane snage Rusije pogodile su rafineriju nafte u Kremenčugu, ključni objekat u energetskom kompleksu koji proizvodi gorivo za Oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.

U Poltavskoj oblasti je pogođena i fabrika duvana "JTI Ukrajina" u Kremenčuku, u čijim proizvodnim pogonima je organizovana proizvodnja municije za Oružanih snaga Ukrajine.

Među ciljevima ruskih snaga u Kijevu bilo je industrijsko preduzeće "Fajer point" koje je proizvodilo komponente i bojeve glave za krstareće rakete dugog dometa "flamingo", kao i skladište goriva i maziva "Grandterminal", koje su ukrajinske snage koristile kao logistički centar za prijem i distribuciju dizel goriva.

U Dnjepropetrovskoj oblasti oštećen je metalurški pogon u Krivom Rogu, koji je proizvodio metalne proizvode za vojsku, kao i pogon "Interpajp stil", koji je proizvođač i dobavljač valjanih metalnih proizvoda za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice dugog dometa.

Takođe je oštećen pogon za proizvodnju čvrstog raketnog goriva "Sovrahim" u Pavlogradu, koji je proizvodio bojeve glave i komponente raketnog goriva za balističke rakete FP-9 kompanije "Fajer point".

Tri logistička centra kompanije "Sirius ekstružen", koja su skladištila i distribuirala teret za ukrajinske snage, pogođena su u Dnjepropetrovsku.

U Vinici je pogođen objekat železničke infrastrukture.

Teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu u luku "Odesa" pogođen je tokom plovidbe, dodaju u ministarstvu. U luci "Reni" u Odeskoj oblasti oštećeni su objekti lučke infrastrukture koriste se za istovar i skladištenje vojnog tereta i goriva i maziva namenjenih ukrajinskoj vojsci.

Osim toga, pogođena su dva logistička centra u Odesi i logistički centar "Nova pošta" u Odeskoj oblasti, dodaju u ministarstvu.

(RT Balkan)

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