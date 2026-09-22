PREOKRET U NEMAČKOJ: Pada izvoz automobila, raste uvoz iz Kine

NEMAČKA je u prvih sedam meseci ove godine izvezla oko dva miliona novih putničkih automobila, što je za četiri odsto manje nego u istom periodu prošle godine, dok je istovremeno uvoz novih vozila u Nemačku porastao 16 odsto na ukupno 1,3 miliona automobila, a uvoz iz Kine je više nego udvostručen, objavio je danas nemački Savezni zavod za statistiku (Destatis).

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Pad nemačkog izvoza automobila zabeležen je kod svih glavnih pogonskih tipova, prenosi "Viršaftsvohe".

Izvoz automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem smanjen je za 2,9 odsto međugodišnje na milion vozila, dok je izvoz potpuno električnih vozila takođe pao 2,9 odsto, na 560.000.

Pored toga, nemački izvoz hibridnih vozila smanjen je 8,2 odsto, na 380.000 automobila, dodaje se u izveštaju.

Glavna izvozna tržišta za nemačke automobile ostaju Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Italija, na koje ukupno odlazi 32,7 odsto ukupnog izvoza

Kina je istovremeno prvi put postala glavni dobavljač novih automobila za nemačko tržište, gde je od januara do jula isporučila 175.000 vozila, što predstavlja rast od čak 120,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima, Kina je time potisnula Češku, iz koje je uvezeno 173.000 vozila u Nemačku, kao i Španiju sa 157.000 automobila.

Uvoz kineskih hibrida u Nemačku povećan je 36 odsto međugodišnje, a električnih automobila 66,3 odsto, dok je uvoz automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem smanjen za devet odsto.

(RT Balkan)