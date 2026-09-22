JEZIVO! Nastavlja se bolesna kampanja blokadera protiv ženskog roda: "Uh, kako ćemo da ih gazimo 26. oktobra" (FOTO)

BLOKADERI ne kriju da je jedino što znaju da napadaju, mrze i prete nasiljem. Kampanja usmerena protiv žena se nastavlja. Nove objave na društevnim mrežama su jezive.

FOTO: Novosti

U objavi se između ostalog navodi:

"Penzionerke, krezube ćacike, ciganke??? Uh kako ćemo da ih gazimo 26. oktobra, sve da im presedne".

Dakle, najavljuju da će da gaze žene jer su podigle pomoć države od 6.000 dinara?

Gde je tu zdrav razum?

Foto: Printskrin

Zamislite da sutra ovakvi vode državu... Na šta bi Srbija ličila?!

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