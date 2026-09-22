Zanimljiva predviđanja za budućnost fudbala, srpski trener poručuje: Možda ćemo doći do toga da se ograniči vreme napada!

Interesantna izlaganja struke na "Adria Fudbal Forumu".

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Kako će fudbal izgledati za pet ili deset godina i šta je to što srpski fudbal mora da implementira kako ne bi izgubio korak sa elitom? Na ovo pitanje pokušali su da odgovore Milan Rastavac, Radomir Koković i Žarko Lazetić. naši istaknuti stručnjaci, na "Adria Fudbal Forumu", a njihova zapažanja donose izuzetno zanimljive, pa i revolucionarne ideje o tome u kom pravcu se kreće najpopularnija igra na svetu.

Najviše pažnje privuklo je izlaganje iskusnog stratega Milana Rastavca (52), koji je ukazao na to da se utakmice igraju na sve manjem prostoru, ali i da kontrola poseda dostiže nivoe koji bi mogli potpuno da promene pravila igre.

– Mislim da se ističu dva faktora. Prvi je da se čitava utakmica u stvari dešava u sve manjim prostorima. Drugi trend, koji je u porastu, jeste da je sve veći broj ekipa sposobnih da imaju organizovan, siguran posed u relativno velikoj jedinici vremena. Što znači da ćemo možda tamo u nekoj daljoj budućnosti doći do toga da će biti, recimo, ograničeno vreme napada! Jer će obe ekipe biti dovoljno sposobne da praktično ne mogu da izgube loptu – lansirao je Rastavac smelu tezu, a potom objasnio šta je danas ključ:

– To jesu stvari za razmišljanje, ali ako se stavimo u funkciju toga, kažemo: "Dobar nam je posed, ali hajde ponovo da vodimo računa koliko nam je progresivan posed." To nam je merilo kvaliteta.

LAZETIĆ: EVROPA NE PRAŠTA, RAČUNA SE SVAKI SEKUND

Nekadašnji trener TSC-a Žarko Lazetić (44) nadovezao se ocenom da se trendovi u fudbalu danas smenjuju munjevitom brzinom i da je prošlo vreme kada je jedna filozofija (poput Gvardioline "tiki-take") dominirala čitavu deceniju.

– Ranije smo imali cikluse od po pet do deset godina dok se ne pronađe "protivotrov", a sada to ide mnogo brže. Pogledajte Španiju pre dve godine i Španiju sada, to nije isto. Jedina konstanta jeste da stalno tražimo nove odgovore – istakao je Lazetić, a potom napravio paralelu između domaćeg fudbala i evropskih zahteva:



FOTO: Novosti

KOKOVIĆ: VRHUNSKI FUDBAL PRELAZI NA "ČOVEK NA ČOVEKA"

Na pitanje o genetskim i fizičkim predispozicijama naših igrača, te mogućnosti da se manjak brzine nadoknadi bržim donošenjem odluka, nadovezao se trener Železničara Radomir Koković (42). On je apostrofirao novu defanzivnu revoluciju koja vlada na Starom kontinentu.

– Moramo pre svega da vidimo koje su naše genetske sposobnosti i šta su nam predispozicije, pa da u skladu s tim radimo. Definitivno, jedna od glavnih tendencija u modernom fudbalu jeste da vrhunski timovi idu u pravcu odbrane "jedan na jedan", pogotovo u visokom pritisku. Većina ekipa danas igra "čovek na čoveka" – jasan je Koković.

On je naglasio da je to zagonetka koju naša struka hitno mora da reši:

– Što kaže Žarko, sada treba naći protivotrov za to. Kako protiv takve odbrane generisati slobodnog čoveka, gde ga pronaći, da li ići direktnije? Moramo videti u kom pravcu se fudbal razvija i kako da osposobimo naše igrače da mogu da odgovore i igraju u tom ritmu – zaključio je Koković.

