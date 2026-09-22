Politika

BRNABIĆ RASTURILA STEFANA SIMIĆA: Dosta prevara - reči Srdanovića o novinarki RTS-a su vaša politika

В.Н.

22. 09. 2026. u 13:09

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POTPREDSEDNICA Glavnog odbora SNS Ana Brnabić, na društvenoj mreži "Iks" brutalno odgovorila Stefanu Simiću.

БРНАБИЋ РАСТУРИЛА СТЕФАНА СИМИЋА: Доста превара - речи Срдановића о новинарки РТС-а су ваша политика

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Poštovani gospodine Simiću, sve bi to bilo lepo da Studentska lista nije već poznata po nasilju. Svima vama koji podržavate Studentsku listu nije bitno da li je recimo student Miloš Pavlović vršio krivična dela, a nije, već je samo želeo da uči i polaže ispite, da bi ga u Studentskom gradu na Novom Beogradu ponižavali, polivali i gađali limenkama, udarali pesnicama i sladostrasno se naslađivali njih 100 protiv njih 5. Nije bitno da li su ljudi koji su bili u prostorijama SNS u Novom Sadu kršili zakone ili su samo obični članovi SNS, već su ih napadali i pokušali da ih zapale. Koji je zločin počinio Milan Bogdanović, da je zaslužio da blokader puca na njega u Pionirskom parku? Koje zločine su počinile "ćacike" pa i dalje skupljate predloge šta ćete im sve raditi 26. oktobra? Hoće Štimac jahati samo one koji su prekršili neki zakon ili nasumično? I po kom zakonu u toj vašoj vladavini prava je dozvoljeno jahanje ljudi? Deca koja trpe nasilje jer su "ćacad" su počinila koji zločin - htela su da idu u školu? Tako da - pustite te vaše prevare. Nosilac vaše liste, Ilija Srdanović, je čovek koji za jednu ženu, gospođu, Vesnu Radosavljević može javno da napiše uvrede kakva je "Usta i čmar zamenili uloge" i niko od vas se od toga nije ogradio! E, ta njegova izjava o jednoj ženi je najpreciznija slika budućnosti koju nam nudite! - napisala je Brnabić.

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