OVO JE NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE AGENCIJE "FAKTOR PLUS": Vučić sve bliži apsolutnoj većini

DA se izbori održavaju u nedelju, najviše glasova osvojila bi Srpska napredna stranka - 48,6 odsto. Poslednje istraživanje agencije Faktor plus pokazuje i da blagi skok u odnosu na prošli mesec beleži Studentska lista, a preko cenzusa prešle bi još dve liste.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Prema istraživanju koje je rađeno u periodu od 16. do 20. septembra, lista koju predvodi Aleksandar Vučić - "Ujedinjena Srbija", osvojila bi apsolutnu većinu ili 48,6 procenata što je za 1,4 odsto više nego u prethodnom istraživanju javnog mnjenja. Studentska lista osvojila bi 37,1 odsto što je skok od 5,6 odsto.

- Kampanja se zahuktava i tek ćemo videti kada odmakne kako će se procenti kretati. Srpska napredna stranka uspešno čuva svoje biračko telo. Ako tako ostane mogli bi da računaju na apsolutnu većinu - kaže za "Blic" Vladimir Pejić, izvršni direktor agencije Faktor plus.

Kada je reč o Studentskoj listi, kaže, nakon povlačenja Narodnog pokreta Srbije, Ekološkog ustanka i Novog lica Srbije, opozicioni front se homogenizovao.

Foto: Ringier

Iznad cenzusa koalicija oko SPS i Evropska Srbija

Iznad granice od 3 odsto bile bi i Socijalistička partija Srbije sa 4,9 odsto, što je isto kao prošlog meseca i Evropska Srbija (SSP Dragan Đilas/Srbija centar Zdravko Ponoš/Solidarnost Goran Ješić) koja bi mogla da računa na 3,6 procenata glasova.

- Evropska Srbija u kojoj su Dragan Đilas i Zdravko Ponoš pokazala je političku hrabrost. To obično rezultira i nekim skokom podrške, ali je situacija specifična pa ćemo videti hoće li i sada to biti slučaj. Pored udara vlasti, još jače udare trpe od kolega sa iste strane, iako su prilično trpeljivi. Stavili su na kocku dosta toga, ali ne politički ugled, pa ćemo videti hoće li im se to isplatiti - navodi Pejić.

Foto: Ringier

Socijalisti će, smatra, i posle izbora nastaviti da budu saradnik vladajuće SNS.

- U ovom, što realnom što veštačkom pravljenju referendumske atmosfere, verovatno će zadržati tu ulogu.

Desnica ispod cenzusa

Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti - NADA na korak je od cenzusa sa rejtingom 2,8 odsto, a lista Mi snaga naroda Narodna stranka - Branimir Nestorović osvojila bi 1,2 odsto glasova.

Foto: Ringier

- Videćemo šta će u kampanji ponuditi Miloš Jovanović i Autentična desnica. Prema poslednjem merenju, malo im fali da uđu u parlament - kaže naš sagovornik.

Kada je reč o koaliciji Mi snaga naroda Narodna stranka - Branimir Nestorović, trenutno su daleko ispod cenzusa.

- Od zdravstvenog stanja doktora Branimira Nestorovića mnogo zavisi rezultat. Ako se vrati i uspešno iznese bar deo kampanje, moglo bi značajno da se odrazi na rezultat - zaključuje Pejić.

Za "neku drugu opciju" ili manjine opredelilo se 1,8 odsto učesnika istraživanja.

"Očekujem veliku izlaznost"

Da se u nedelju održavaju izbori, na njih bi izašlo 62 odsto građana.

- Očekujem da izlaznost bude dosta visoka - zaključuje Pejić.

Istraživanje je rađeno u periodu od 16. do 20. septembra na uzorku od 986 ispitanika.