Politika

VELIKI POZDRAV ZA LJILJANU! Vučić: Zamalo da čoveku napravim problem

В. Н.

21. 09. 2026. u 18:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, tokom vožnje automobilom

ВЕЛИКИ ПОЗДРАВ ЗА ЉИЉАНУ! Вучић: Замало да човеку направим проблем

Tiktok printskrin

On je na svom Instagram nalogu napisao: 

Zamalo da čoveku napravim problem. Veliki pozdrav za Ljiljanu!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Nešto ti sad piše ovde. Je`l se prekinulo ili Bog zna šta. Ili ti neka Dalibore piše poruku?

-Jedino žena može da mi piše.

Joooj. Kakve ti šuplje priče imaš. Evo i Dragana ti se smeje... Ljiljana šalio sam se. To je supruga Daliborova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova