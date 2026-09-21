VELIKI POZDRAV ZA LJILJANU! Vučić: Zamalo da čoveku napravim problem
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, tokom vožnje automobilom
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Zamalo da čoveku napravim problem. Veliki pozdrav za Ljiljanu!
Nešto ti sad piše ovde. Je`l se prekinulo ili Bog zna šta. Ili ti neka Dalibore piše poruku?
-Jedino žena može da mi piše.
Joooj. Kakve ti šuplje priče imaš. Evo i Dragana ti se smeje... Ljiljana šalio sam se. To je supruga Daliborova.
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