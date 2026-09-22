SNEG STIŽE I U REGION: Priliv hladne vazdušne mase donosi prve pahulje u ove delove

JESENjE zahlađenje zahvatilo je i naš region, pa je danas širom Hrvatske, BiH i Crne Gore vreme osetno hladnije.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

U nastavku dana pod uticajem visinskog ciklona iz oblasti Karpata, nad ovim predelima očekuju se kiša i pljuskovi, ponegde i grmljavina. Više padavina očekuje se ka istoku.

Duvaće i jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura u većini predela biće od 15 do 20 stepeni, na planinama od 5 do 10 stepeni, a toplije će samo biti na jugu i u oblasti Jadrana, uz temperature do 25 stepeni.

Prema kraju dana očekuje se dalji priliv hladne vazdušne mase, pa se uz kišu i pljuskove očekuje dalji pad temperature, a na najvišim planinama Bosne i Hercegovine i Crne Gore očekuje se i prvi sneg.

Sneg će provejavati uglavnom iznad 1800 metara nadmorske visine, naročito večeras i u noći ka sredu, kada bi moglo doći i do formiranja i manjeg snežnog pokrivača.

Potom bi prvi sneg mogao pasti i na najvišim planinama Makedonije, a očekuje se i na najvišim planinama na jugu Srbije, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Nije retkost da sneg na ovim visinama padne i dok kalendarski leto i dalje traje, s obzirom na to da je danas poslednji letnji dan.

Sneg bi mogao pasti na najvišim visinama Bjelašnice, Durmitora, Bjelasice, Prokletija, Šar planine i na planinama na severu Hercegovine.

Temperatura će se spustiti na 0°C.

Sreda jutro na ovim planinama osvanuće veoma hladna i uz mraz, a tokom dana stabilizacija vremena.

U četvrtak toplije, u petak novo prolazno pogoršanje vremena, a od vikenda duža stabilizacija vremena i otopljenje.

(Telegraf.rs)

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