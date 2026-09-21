Rusija je zapanjena: Ko o čemu, Svitolina o ruskim i beloruskim teniserkama

Otkako je rat u Ukrajini izbio početkom 2022, Rusija je, kada se o svetskim sportskim vestima radi, bila spominjana samo kao strana koja trpi sankcije zbog tog rata koga oni nazivaju specijalna vojna intervencija. Ali to se promenilo danas, i to zbog jedne ukrajinske teniserke.

AP Photo/Andres Kudacki

Ukrajinka Elina Svitolina, nekada treća a trenutno sedma na VTA listi, govorila je o sportistima iz Rusije i Belorusije koji se na međunarodnim takmičenjima pojavljuju kao neutralni, poručivši da za nju takva kategorija ne postoji.

- Za mene ne postoje neutralni sportisti. Za mene su to igrači koji, uprkos svemu, nastupaju i predstavljaju državu agresora - rekla je Svitolina u intervjuu za ukrajinski servis Bi-Bi-Sija.

Ona je posebno govorila o teniserima koji su promenili državljanstvo, ali se, kako je navela, nikada nisu javno izjasnili o svom stavu.

- I njih vidim kao ljude koji su to uradili isključivo zbog sopstvene koristi. Teško je izaći na teren i igrati protiv njih, ali istovremeno je to snažna motivacija – da ih uništim na terenu - rekla je ukrajinska teniserka.

Svitolina je istakla i da, po njenom mišljenju, sport ne može da bude odvojen od politike, posebno u kontekstu rata koji traje gotovo pet godina.

- Znači, sport ne može da postoji van politike? Ne. Rat traje skoro pet godina i toliko toga se već dogodilo - navela je ona.

Prema njenim rečima, Rusija i Belorusija su svoje sportiste oduvek koristile kao izvor nacionalnog ponosa.

Svitolina će u nastavku sezone nastupati za reprezentaciju Ukrajine u Bili Džin King kupu. Završni turnir takmičenja biće održan od 22. do 27. septembra u Šenženu, a Ukrajina će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije.

Ukrajinka je prethodno završila nastup na US openu u trećem kolu, kada je izgubila od "neutralne" Ane Kalinskaje.

Svitolina je inače pre dve godine šokirala Rusiju, ali i ceo svet, kada je došla u Harkov gde je snimljena u uniformi i to kako se oprobava u pucanju iz mitraljeza i bazuka.