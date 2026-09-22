OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Utorak
20.00 Česterfild - Port Vejl GG (1.55)
20.30 Bromli - Brentford U21 GG (1.55)
20.45 Forfar - Piterhed GG (1.55)
Kvota: 3.72
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