Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

22. 09. 2026. u 09:44

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Phil Bryan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

20.00 Česterfild - Port Vejl GG (1.55)

20.30 Bromli - Brentford U21 GG (1.55)

20.45 Forfar - Piterhed GG (1.55)

Kvota: 3.72

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