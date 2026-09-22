HAGU PRETI VELIKI UDAR VAŠINGTONA: SAD spremaju sankcije međunarodnom krivičnom sudu

SJEDINjENE Američke Države razmatraju da već ove nedelje uvedu sankcije protiv celog Međunarodnog krivičnog suda (International Criminal Court), kao odmazdu zbog istraga o sumnjama na izraelske ratne zločine u Pojasu Gaze, izjavili su izvori upoznati sa situacijom.

Foto: Sjoerd van der Hucht/Alamy/Profimedia

Šest izvora koji su upoznati sa situacijom su za Rojters, pod uslovom anonimnosti, rekli da se odluka o uvođenju sankcija očekuje uskoro.

Vašington je već uveo pojedinačne sankcije protiv nekoliko tužilaca i sudija Međunarodnog krivičnog suda (MKS), ali bi uvođenje sankcija celom sudu predstavljalo veliku eskalaciju.

Jedan izvor je rekao da su sudski zvaničnici već održali hitne interne sastanke kako bi razgovarali o uticaju potencijalnih opštih sankcija na MKS, a dva druga izvora su rekla da su održani sastanci i sa diplomatama zemalja članica MKS-a.

Jedan američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, kazao je da se razmatraju široke sankcije protiv MKS-a, ali nije precizirao vremenski okvir njihovog mogućeg uvođenja.

Portparol američkog Stejt departmenta optužio je MKS da tvrdi da ima "navodnu nadležnost" nad američkim i izraelskim osobljem i rekao je da će Vašington preduzeti dalje korake, iako nije rekao tačno koje.

- MKS ima priliku da promeni kurs tako što će napraviti kritične i odgovarajuće strukturne promene. SAD će preduzeti dodatne korake kako bi zaštitile naše hrabre pripadnike vojske i druge sve dok MKS nastavlja da predstavlja pretnju našim nacionalnim interesima - rekao je portparol.

Sankcije koje bi bile uvedene na sud kao entitet mogle bi da utiču na njegovo osnovno svakodnevno poslovanje, od njegove sposobnosti da isplaćuje zaposlene, do pristupa bankovnim računima i rutinskom kancelarijskom softveru na njegovim računarima.

Da bi se ublažila potencijalna šteta, osoblje MKS-a je ovog meseca primilo plate unapred za ostatak godine, rekla su tri izvora, iako ovo nije prvi put da sud isplaćuje plate unapred kao meru predostrožnosti u slučaju sankcija.

Sud takođe traži alternativne dobavljače bankarskih usluga i softvera, rekla su tri izvora.

Međunarodni krivični sud, sa sedištem u Hagu, optužio je izraelskog premijera, Benjamina Netanjahua, i bivšeg ministra odbrane te zemlje, Joava Galanta, kao i ličnosti iz militantne palestinske grupe Hamas, za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Gazi.

Vašington je ranije uveo sankcije protiv sudskih zvaničnika MKS-a zbog njihove uloge u tim slučajevima i u posebnoj istrazi o sumnjivim zločinima u Avganistanu, koja je prvobitno ispitala postupke američkih trupa.

Diplomatski izvori su rekli da će neke od 125 zemalja članica MKS-a pokušati da se suprotstave dodatnim sankcijama SAD tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku ove nedelje, ali da sve ukazuje na to da će Vašington pojačati napad na MKS.

- Put individualnih sankcija je iscrpljen. Sada je više pitanje kada će, a ne da li će, preduzeti sledeći korak - rekao je jedan visoki diplomata.

Američki državni sekretar, Marko Rubio, rekao je da MKS predstavlja "pretnju nacionalnoj bezbednosti koja je bila instrument za sprovođenje zakona" protiv SAD i njihovog saveznika Izraela.

MKS je osnovan 2002. godine u skladu sa sporazumom koji mu daje nadležnost da pokreće slučajeve zbog genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina koje su počinili građani države članice ili su se dogodili na teritoriji članice.

Izrael i SAD nisu članice nisu članice MKS-a, koji priznaje državu Palestinu kao članicu, i koji je presudio da mu to daje nadležnost nad akcijama na palestinskoj teritoriji, što Izrael i SAD odbacuju.

U februaru je Bela kuća uvela sankcije glavnom tužiocu suda, Karimu Kanu, koji je izdao naloge za hapšenje Netanjahua i Galanta, a on je smenjen nakon što je protiv njega pokrenuta istraga za seksualno uznemiravanje, koje on poriče.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: OD LIDERA DO HAGA: Na današnji dan pre 17 godina osuđen je Milan Babić