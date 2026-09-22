Tenis

Evo kako izgleda teniska lista na kojoj je Jelena Janković četvrta u istoriji "belog sporta"

М.П.

22. 09. 2026. u 11:41

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Planeta ne prestaje da bruji o najnovijim vestima koje stižu pravo iz Španije, a u samom centru nezapamćenog sportskog zemljotresa našla se nekadašnja vladarka svetskog tenisa, Jelena Janković!

Ево како изгледа тениска листа на којој је Јелена Јанковић четврта у историји белог спорта

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Ono što je ugledni španski teniski portal "Punto de brejk" lansirao u javnost ostavilo je ljubitelje belog sporta u apsolutnom šoku. Otvorena je bolna rana srpskog sporta i ispisana istorija kakvu niko nije mogao ni da zamisli!

Jelena Janković je zvanično zauzela četvrto mesto u istoriji, ali povod za ovo rangiranje nateraće vam suze na oči. Popularna Džej-Džej, devojka koja je mesecima držala čitavu planetu pod svojim nogama i prkosno sedela na samom vrhu WTA liste, proglašena je za jednu od najvećih tragičarki u istoriji tenisa — „vladarku bez krune“! Podatak koji su Španci izvukli iz arhivskih knjiga predstavlja neverovatan kuriozitet koji nikada, ali apsolutno nikada pre nje nije zabeležen na teniskim terenima.

Naša Jelena je ostala upisana kao jedina teniserka na svetu koja je uspela da se popne na sam tron i postane broj jedan, a da u tom trenutku iza sebe nije imala odigrano čak ni jedno jedino grend slem finale! Ovaj gorki podatak srpska lavica je pokušala da ispravi tek kasnije, kada je usledila ona čuvena, epska drama na US Openu 2008. godine.

Tada je, posle nezapamćene borbe na terenu, u borbi za trofej poklekla pred moćnom Serenom Vilijams, što je ostalo zabeleženo kao jedan od najbolnijih trenutaka u njenoj karijeri.

Međutim, Jelena nije sama na ovoj „prokletoj listi“. Na samom čelu ove surove liste nalazi se Čehinja Karolina Pliškova, dok su ispred naše Jelene završile i ruske lepotice Jelena Dementjeva i Dinara Safina — dobro poznata Srbima po tome što je svoje najbolnije finale izgubila na Rolan Garosu upravo od naše Ane Ivanović!

Međutim, ono što ovu priču čini još šokantnijom jeste činjenica da su mnoge teniserke sa ovog spiska i dalje aktivne, što znači samo jedno — one još uvek imaju šansu da pobegnu sa ove nesretne liste, dok je za našu legendarnu Jelenu sve već odavno završeno.
 

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