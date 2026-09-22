REVOLUCIJA U SRPSKOM FUDBALU: Dodatni novac za one klubove koji napune tribine

Naši poznati stručnjaci izneli zanimljiv predlog.

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Kako ubrzati i unaprediti srpski fudbal? Pitanje koje godinama muči sportsku javnost u našoj zemlji dobilo je nekoliko vrlo zanimljivih odgovora u diskusiji domaćih fudbalskih trenera, a predlog koji je izneo Milan Rastavac (52) privukao je posebnu pažnju i nosi prizvuk prave revolucije za domaće terene, i to na "Adria Fudbal Forumu".

Nekadašnji trener Radničkog iz Niša i Vojvodine smatra da bi ključni pokretač promena mogao da bude potpuno novi model nagrađivanja – uvođenje finansijskih bonusa za klubove koji privuku najviše navijača u odnosu na kapacitet svog stadiona.

– Evo, meni je jedna ideja u glavi, a to je da se uvedu finansijski bonusi za klubove koji uspeju da ostvare najveći procenat kupljenih karata u odnosu na svoj kapacitet. To bi značilo da smo proizveli fudbalski proizvod koji je toliko interesantan da je neko voljan da kupi kartu. Ako je kapacitet Zvezdinog stadiona 50.000, pa ostvari 20 odsto, a neki drugi klub čiji je kapacitet 10.000 ostvari 30 odsto – nagraditi to. Smatram da su publika i navijači jedino pravo merilo. Pa mi to, na kraju krajeva, i radimo zbog njih – istakao je Rastavac.

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On je naglasio da bi takvo pravilo nateralo klubove da podignu sve segmente rada na znatno viši nivo:

– Pravimo nešto što treba da postane dopadljivo i zanimljivo nekome ko je spreman da izdvoji svoje vreme i novac i plati kartu. Tu nema greške. A da bi se to desilo, sve drugo mora da bude na fudbalski visokom nivou kako bi se takav ambijent proizveo. Mnoge stvari bismo morali da podredimo tome, a to je relativno objektivan pokazatelj našeg rada i postignuća.

Koković: Potreban nam je srpski fudbalski DNK i bolji status struke

Svoje viđenje narednih koraka za iskorak srpskog fudbala dao je i trener Železničara Radomir Koković (42), koji rešenje vidi u kreiranju jasnog identiteta i boljoj saradnji među trenerima.

– Voleo bih da srpski fudbal, odnosno naša škola, postane prepoznatljiva i da kreiramo sopstveni DNK. Da na osnovu trendova modernog fudbala, ali i naših specifičnih predispozicija, stvorimo proizvod po kom ćemo biti prepoznatljivi i konkurentni sa ozbiljnim fudbalskim zemljama. Možda deluje utopijski, ali mislim da nije nemoguće. Druga stvar je status trenera – moramo sami da se izborimo za bolji položaj, da imamo više empatije, komunikacije i međusobne saradnje, kako bismo omogućili uslove za razvoj i nas i klubova u kojima radimo – rekao je Koković.

Na pitanje šta bi tačno mogao da bude taj "srpski fudbalski DNK", Koković je iskreno odgovorio:

– Iskreno, u ovom trenutku nemam definisan odgovor. Mislim da je za to potrebna ozbiljna diskusija na svim nivoima, pre svega unutar same struke, kako bismo pronašli zajednički vidik i model kojim možemo da se razvijamo i takmičimo sa ostatkom sveta – zaključio je Koković.

