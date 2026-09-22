REVOLUCIJA U SRPSKOM FUDBALU: Dodatni novac za one klubove koji napune tribine
Naši poznati stručnjaci izneli zanimljiv predlog.
Kako ubrzati i unaprediti srpski fudbal? Pitanje koje godinama muči sportsku javnost u našoj zemlji dobilo je nekoliko vrlo zanimljivih odgovora u diskusiji domaćih fudbalskih trenera, a predlog koji je izneo Milan Rastavac (52) privukao je posebnu pažnju i nosi prizvuk prave revolucije za domaće terene, i to na "Adria Fudbal Forumu".
Nekadašnji trener Radničkog iz Niša i Vojvodine smatra da bi ključni pokretač promena mogao da bude potpuno novi model nagrađivanja – uvođenje finansijskih bonusa za klubove koji privuku najviše navijača u odnosu na kapacitet svog stadiona.
– Evo, meni je jedna ideja u glavi, a to je da se uvedu finansijski bonusi za klubove koji uspeju da ostvare najveći procenat kupljenih karata u odnosu na svoj kapacitet. To bi značilo da smo proizveli fudbalski proizvod koji je toliko interesantan da je neko voljan da kupi kartu. Ako je kapacitet Zvezdinog stadiona 50.000, pa ostvari 20 odsto, a neki drugi klub čiji je kapacitet 10.000 ostvari 30 odsto – nagraditi to. Smatram da su publika i navijači jedino pravo merilo. Pa mi to, na kraju krajeva, i radimo zbog njih – istakao je Rastavac.
On je naglasio da bi takvo pravilo nateralo klubove da podignu sve segmente rada na znatno viši nivo:
– Pravimo nešto što treba da postane dopadljivo i zanimljivo nekome ko je spreman da izdvoji svoje vreme i novac i plati kartu. Tu nema greške. A da bi se to desilo, sve drugo mora da bude na fudbalski visokom nivou kako bi se takav ambijent proizveo. Mnoge stvari bismo morali da podredimo tome, a to je relativno objektivan pokazatelj našeg rada i postignuća.
Koković: Potreban nam je srpski fudbalski DNK i bolji status struke
Svoje viđenje narednih koraka za iskorak srpskog fudbala dao je i trener Železničara Radomir Koković (42), koji rešenje vidi u kreiranju jasnog identiteta i boljoj saradnji među trenerima.
– Voleo bih da srpski fudbal, odnosno naša škola, postane prepoznatljiva i da kreiramo sopstveni DNK. Da na osnovu trendova modernog fudbala, ali i naših specifičnih predispozicija, stvorimo proizvod po kom ćemo biti prepoznatljivi i konkurentni sa ozbiljnim fudbalskim zemljama. Možda deluje utopijski, ali mislim da nije nemoguće. Druga stvar je status trenera – moramo sami da se izborimo za bolji položaj, da imamo više empatije, komunikacije i međusobne saradnje, kako bismo omogućili uslove za razvoj i nas i klubova u kojima radimo – rekao je Koković.
Na pitanje šta bi tačno mogao da bude taj "srpski fudbalski DNK", Koković je iskreno odgovorio:
– Iskreno, u ovom trenutku nemam definisan odgovor. Mislim da je za to potrebna ozbiljna diskusija na svim nivoima, pre svega unutar same struke, kako bismo pronašli zajednički vidik i model kojim možemo da se razvijamo i takmičimo sa ostatkom sveta – zaključio je Koković.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Tadić ponovo u reprezentaciji Srbije: Kao da nisam ni odlazio, osećam potrebu da pomognem
22. 09. 2026. u 11:56
ŠOK ZA SRBIJU! Dušan Vlahović ne igra u Ligi nacija
22. 09. 2026. u 09:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)