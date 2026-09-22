Izdao Srbiju, a sada je pred transferom karijere
SRBIN na meti evropskih velikana!
Naime, talentovani centralni vezista Vasilije Marković (18), koji je nedavno podigao veliku prašinu u domaćoj javnosti odlukom da odbije dres reprezentacije Srbije i zaigra za Austriju, nalazi se pred velikim transferom.
Za usluge osmostraestogodišnjeg fudbalera Austrije Beč ozbiljno je zagrizao italijanski Komo, klub koji je postao pravi fudbalski hit pod vođstvom legendarnog Seska Fabregasa.
Prema informacijama inostranih medija, Fabregas izuzetno ceni kvalitete mladog fudbalera i učiniće sve da ga dovede već u januarskom prelaznom roku kako bi ga oblikovao u nosioca igre za budućnost.
Marković je, uprkos srpskim korenima, definitivno precrtao mogućnost da obuče dres "Orlova", zbog čega je u srpskoj javnosti brzo etiketiran kao "izdajnik". Ipak, ove vanfudbalske priče očigledno ne utiču na njegovu karijeru, pošto je već dobio i poziv u A selekciju Austrije, što je dodatno lansiralo njegovu cenu na tržištu.
Pored Koma, koji trenutno važi za favorita zbog projekta razvoja mladih igrača, situaciju oko Markovića budno prate i drugi evropski velikani: Lacio, Salcburg, Bazel.
Pred Markovićem je velika odluka, a januarski prelazni rok će pokazati da li će krenuti stazama Serija A pod palicom jednog od najboljih veznih igrača u istoriji fudbala.
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