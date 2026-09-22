ZICER DANA! Poljska je klasa za sebe, Nemci bez šansi
U borbi za plasman na finalni turnir u Milanu i vizu za Olimpijske igre 2028. godine, u Sofiji se sastaju aktuelni šampioni Evrope, reprezentacija Poljske, i selekcija Nemačke koja je napravila najveće iznenađenje u dosadašnjem toku turnira.
Izabranici srpskog stručnjaka Nikole Grbića igraju odbojku sa druge planete na ovom šampionatu. Poljaci su protutnjali kroz grupnu fazu, a potom u osmini finala prosto demolirali Letoniju sa maksimalnih 3:0 za svega 71 minut igre.
Ono što najviše plaši njihove rivale jeste činjenica da Poljska na ovom prvenstvu još uvek nije izgubila niti jedan jedini set. Sa raspucanim Tomašom Fornalom i dominantnim blokom, Poljaci u ovaj meč ulaze kao apsolutni favoriti za plasman u polufinale.
Sa druge strane mreže stoji reprezentacija Nemačke, tim koji je pokazao neverovatan karakter. U osmini finala su gubili sa 2:0 u setovima protiv domaćina Bugarske usred Sofije, ali su nošeni fantastičnim Erikom Rorsom (20 poena) i Antonoma Bremeom uspeli da naprave čudesan preokret i slave sa 3:2.
Nemci su pokazali da ih nikada ne treba otpisivati, ali njihova igra oscilira, što bi protiv tima kakav je Poljska moglo biti kobno.
Poljska tradicionalno drži ključeve u duelima sa Nemačkom. Grbićev tim preferira brz i agresivan servis kojim izbacuje protivnički prijem iz ritma. Ako Nemci ne uspeju da stabilizuju prijem i omoguće Rorsu čiste situacije na mreži, meč bi mogao vrlo brzo da bude završen.
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