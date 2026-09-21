DOBAR START SRPKINJE U ITALIJI: Mia Ristić pobedila iskusnu Holanđanku
SRPSKA teniserka Mia Ristić pobedom je započela turnir u Tolentinu (Italija). Ona je bila bolja od Aranče Rus sa 4:6, 6:0, 6:3.
Iako je 191. na VTA listi meč počela brejkom, iskusna 35-godišnjakinja je uspela najpre da vrati izgubljeno, a potom još jednom oduzme protivnici servis i povede.
Ipak, u drugom delu meča viđena je dominacija 20-godišnjakinje iz Ništa. Ostavila je Holanđanku na nuli i izborila treći set.
U odlučujućem delu susreta su viđena tri brejka, jedan više je napravila Srpkinja i trijumfovala je posle dva sata i pet minuta.
Mia Ristić će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča Laura Samson (Češka) - Noemi Basileti (Italija).
Naša teniserka je pobedom ostvarila skok od dve pozicije i na uživo listi je 189. na svetu, a njen najbolji plasman bio je 182. mesto.
U slučaju da osvoji pomenuti turnir na narednoj listi bila bi na 143. poziciji i to bila najbolje rangirana srpska igračica na VTA turu.
Vredi istaći da je Ristićeva pre nešto više od mesec dana osvojila titulu u Kuršumlijskoj Banji, pre toga je u julu slavila u italijanskom Kordenonsu.
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