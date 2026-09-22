Politika

VUČIĆ DONEO UKAZE: Opozvano šest ambasadora Srbije, među njima diplomati u Rusiji i Vatikanu

В.Н.

22. 09. 2026. u 13:30

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić doneo je ukaze o opozivu šest ambasadora Srbije u svetu, među kojima su ambasadori u Ruskoj Federaciji i pri Svetoj Stolici u Vatikanu, objavljeno je u Službenom glasniku.

ВУЧИЋ ДОНЕО УКАЗЕ: Опозвано шест амбасадора Србије, међу њима дипломати у Русији и Ватикану

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Sa dužnosti ambasadora u Ruskoj Federaciji opoziva se Momčilo Babić, dok se sa iste funkcije pri Svetoj Stolici u Vatikanu opoziva Sima Avramović.

Među ostalim diplomatskim predstavnicima opozivaju se Dragan Vladisavljević sa dužnosti ambasadora u Azerbejdžanu, Ivan Bauer sa dužnosti ambasadora u Maroku, Aleksandar Tasić sa dužnosti ambasadora u Belgiji i Ana Ilić sa dužnosti ambasadorke u Portugaliji.

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