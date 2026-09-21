Tenis

Kakav povratak na teren: Holger Rune zaigrao posle 11 meseci

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

21. 09. 2026. u 17:53

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POVREDA je prošlost. Danski teniser Holger Rune vratio se na teren.

Какав повратак на терен: Холгер Руне заиграо после 11 месеци

FOTO: Sebastian Elias Uth / AFP / Profimedia

Prošlo je tačno 11 meseci od kako je 23-godišnjak iz Gentoftea odigrao poslednji meč. On je 18. oktobra 2025. godine predao meč Igu Amberu zbog povrede noge.

Bilo je to na turniru u Stokholmu. Danac je seo na stolicu, uhvatio se za glavu i počeo je da plače.

- Osetio sam da je puklo - rekao je tada Rune.

Sad, skoro godinu dana kasnije zaigrao je u dresu reprezentacije u Dejvis kupu u duelu protiv Bugarske i odmah po povratku je imao ozbiljan izazov.

Nakon što je imao nešto lakši zadatak u prvom meču protiv Ilijana Radulova (6:3, 6:3) u drugom ga je čekao stari znanac - Grigor Dimitrov.

Njih dvojica su odigrali sjajan meč koji je trajao malo više od dva sta, a Rune se na kraju radovao i to posle preokreta - 3:6, 6:3, 7:6(4).

Danski teniser je trenutno 142. na ATP listi i sigurno je da će učiniti sve da se što pre vrati u Top 10 gde mu je po kvalitetu i mesto. Njegov najbolji plasman bila je četvrta pozicija i do sad je osvojio pet titula.

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