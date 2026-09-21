Kakav povratak na teren: Holger Rune zaigrao posle 11 meseci
POVREDA je prošlost. Danski teniser Holger Rune vratio se na teren.
Prošlo je tačno 11 meseci od kako je 23-godišnjak iz Gentoftea odigrao poslednji meč. On je 18. oktobra 2025. godine predao meč Igu Amberu zbog povrede noge.
Bilo je to na turniru u Stokholmu. Danac je seo na stolicu, uhvatio se za glavu i počeo je da plače.
- Osetio sam da je puklo - rekao je tada Rune.
Sad, skoro godinu dana kasnije zaigrao je u dresu reprezentacije u Dejvis kupu u duelu protiv Bugarske i odmah po povratku je imao ozbiljan izazov.
Nakon što je imao nešto lakši zadatak u prvom meču protiv Ilijana Radulova (6:3, 6:3) u drugom ga je čekao stari znanac - Grigor Dimitrov.
Njih dvojica su odigrali sjajan meč koji je trajao malo više od dva sta, a Rune se na kraju radovao i to posle preokreta - 3:6, 6:3, 7:6(4).
Danski teniser je trenutno 142. na ATP listi i sigurno je da će učiniti sve da se što pre vrati u Top 10 gde mu je po kvalitetu i mesto. Njegov najbolji plasman bila je četvrta pozicija i do sad je osvojio pet titula.
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