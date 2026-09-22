Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

22. 09. 2026. u 10:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

DANIEL STILLER/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

14.30 Mes Kerman - Saipa X (2.75)

18.45 Inter Milan (Ž) - Heken (Ž) X (3.45)

Kvota: 9.49

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine