OLIMPIJSKI ŠAMPION NA ISPITU! Francuzi traže osvetu, Rumuni ne padaju bez borbe

Evropsko prvenstvo u odbojci 2026. ušlo je u samu završnicu, a prvi četvrtfinalni par u Sofiji donosi nam reprizu jednog od najuzbudljivijih mečeva iz grupne faze.

CROSNIER Julien / AFP / Profimedia

Aktuelni olimpijski šampion, selekcija Francuske, u bugarskoj prestonici traži kartu za polufinale, ali i osvetu protiv najveće senzacije turnira – žilave reprezentacije Rumunije.

Izabranici Andree Đanija u nokaut fazu su ušli maksimalno ozbiljno. U osmini finala su bez većih problema rutinski „počistili” Portugal sa 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). Primački par Matijas Eno i Trevor Kleveno ponovo je bio nezaustavljiv, osvojivši po 12 poena.

Francuzi očigledno podižu formu kada je to najpotrebnije, a pritisak uloge olimpijskog šampiona za njih je samo motiv više. Ipak, rane iz grupne faze još uvek peku i Đanijev tim sigurno neće dozvoliti nikakvo opuštanje ovog puta.

Malo ko je pre prvenstva video Rumune među osam najboljih na Starom kontinentu, ali tim koji sa klupe predvodi Serđu Stanku igra odbojku života. Nakon što su šokirali odbojkaški svet u grupi i srušili upravo Francuze posle epskog preokreta (od 0:2 do 3:2), Rumuni su u osmini finala pokazali da to nije bio slučajan bljesak. Ukrajina je savladana sa ubedljivih 3:0 (25:22, 25:21, 30:28) uz maestralnu partiju korektora Aleksandrua Race (16 poena) i sjajne servise mladog Kristijana-Danijela Čitigoja. Sa ogromnim samopouzdanjem i bez ikakvog pritiska, Rumunija sanja novi istorijski skalp.

Istorija se ponavlja, pošto je Francuska eliminisala Rumuniju upravo u ovoj fazi takmičenja na prvenstvu 2023. godine. Ključ meča ležaće u francuskom servisu i bloku – ukoliko uspeju da neutrališu Racu i zaustave rani nalet Rumuna, „Trikolori” su bliži pobedi. Sa druge strane, Rumuni moraju drastično da smanje broj neiznuđenih grešaka ukoliko žele da ostanu u egalu.

Francuska je, naravno, ogroman favorit na papiru i kvota na njihovu pobedu je prilično niska. Međutim, Rumunija je pokazala da ima mentalnu snagu da se nosi sa najjačima. Očekuje se žestok otpor autsajdera, pa umesto čistog fiksa predlažemo igru na poene ili setove.

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