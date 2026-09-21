PREOKRET GODINE: Spasila tri meč lopte, nadkonadila 5:1, pa napravila čudo

Nestvarna partija australijske teniserke

Jean Catuffe/DPPI Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

Australijska teniserka Maja Džoint priredila je jedan od najneverovatnijih preokreta ove sezone, pošto je u prvom kolu turnira u Seulu savladala Kineskinju Jao Sinsin sa 2:6, 7:6, 6:3.

Džoint je bila na ivici poraza. Nakon što je izgubila prvi set, u drugom je zaostajala čak 1:5, a njena protivnica imala je ukupno tri meč lopte.

Ipak, 20-godišnja Australijanka uspela je da pronađe neverovatan odgovor.

Prvu meč loptu spasila je pri rezultatu 2:5, a zatim je napravila novi brejk i smanjila zaostatak. Kod 4:5 ponovo je bila suočena sa meč loptom, ali je još jednom ostala pribrana i uspela da izjednači.

Jao je potom servirala za meč i povela sa 30:0, ali je Džoint osvojila četiri vezana poena, izborila taj-brejk i potpuno preokrenula momentum.

U odlučujućem gemu nastavila je u istom ritmu. Iako je Jao uspela da povede sa 3:2, Australijanka je osvojila naredna četiri gema i stigla do pobede koja će dugo biti prepričavana.

Džoint je slavila posle više od dva sata igre, rezultatom 2:6, 7:6 (7), 6:3, a posebno je impresivno što je do trijumfa stigla nakon što je bila na samo jedan poen od eliminacije čak tri puta.

Ovaj rezultat ima dodatnu težinu za Australijanku, koja se uoči turnira nalazi pod velikim pritiskom zbog pada na WTA rang-listi. Prošle godine je u Seulu stigla do polufinala, dok je tokom 2026. imala problema sa povredama i formom.

Džoint je ovom pobedom napravila veliki korak ka očuvanju mesta među 100 najboljih teniserki sveta.