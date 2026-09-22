NEZAPAMĆENA BRUKA! Srbija ovo nije doživela više od tri decenije

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije doživela je potpuni krah na Evropskom prvenstvu, pošto je u osmini finala u Torinu pretrpela brutalan poraz od Slovenije sa 3:0 u setovima

FOTO: CEV

Da je pobeda komšija bila apsolutno zaslužena najbolje oslikava semafor na kojem je po setovima stajalo nestvarnih 25:14, 25:13 i 25:22.

Ovim porazom ispisana je najcrnja stranica moderne istorije naše muške odbojke. Prvi put od 1995. godine, odnosno posle pune 31 godine i raspada SFRJ, nacionalni tim Srbije neće igrati u četvrtfinalu jednog Evropskog prvenstva. Decenijama građeni kult reprezentacije koja u koferu uvek ima garantovano mesto među osam najboljih doživeo je surov šamar u Italiji.

Igra izrađena od grešaka i nemoći bila je vidljiva od prvog sudijskog zvižduka. Slovenci su u prva dva seta bukvalno kontrolisali svaki segment igre, dok su „Orlovi“ delovali potpuno indisponirano. Pad u prijemu, servis bez oštrine i potpuno nevidljiv blok omogućili su protivniku da lako stigne do ogromne prednosti. Tek je treći set doneo kakav-takav otpor i rezultatski egal, ali su pad koncentracije i nekoliko vezanih grešaka u samoj završnici ugasili i poslednju nadu za preokret. U srpskom timu nijedan igrač nije imao čak ni dvocifren poenterski učinak, što dovoljno govori o kolektivnoj amneziji na terenu.

Kapiten Nikola Jovović bio je surovo iskren nakon meča, priznavši da je igra u pojedinim momentima bila potpuno „negledljiva“ i ispod svakog nivoa za ovaj rang takmičenja.

Ovaj bolni debakl u Torinu jasan je zajednički imenitelj dubljih problema i stanja u kojem se srpska reprezentativna odbojka trenutno nalazi. Nakon godina stagnacije i loših rezultata, jasno je da su kozmetičke promene nedovoljne.

Pred Odbojkaškim savezom Srbije i stručnim štabom je period teških odluka, jer je trenutak za radikalnu smenu generacija i temeljne organizacione rezove postao neizbežna realnost.

"Orlovi" se vraćaju kući mnogo ranije nego ikada pre, ostavljajući za sobom pitanja na koja srpska odbojka mora hitno da pronađe odgovore ako želi da se vrati u evropski vrh.

