"TOTALNA GLUPOST"! Ogalsio se Nemanja Radović i demantovao transfer o kome bruji Srbija
NIŠTA od transfera!
Srpski fudbaler Nemanja Radonjić oštro je demantovao medijske natpise koji ga povezuju sa nastavkom karijere u Indoneziji.
Nakon što je njegov drugi mandat u Crvenoj zvezdi neslavno završen, u javnosti su se pojavile spekulacije o egzotičnoj destinaciji, što je hitronogi krilni napadač odmah odbacio.
- Ovo je totalna glupost i prvi put čujem za to", kratko je poručio tridesetogodišnji fudbaler.
Radonjić je poslednji takmičarski meč odigrao krajem januara ove godine protiv Selte iz Viga, dok u domaćem prvenstvu ne nastupa još od kraja 2025. godine, kada ga je tadašnji šef stručnog štaba Dejan Stanković udaljio iz prvog tima.
Iako je tokom karijere branio boje evropskih velikana poput Torina, Olimpika iz Marselja i Benfike, česti sukobi sa trenerima i vansportska dešavanja sprečili su ga da u potpunosti iskaže svoj raskošan talenat.
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