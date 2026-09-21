SINIŠA MALI OBIŠAO PRIHVATILIŠTE U RESNIKU: 950 pasa čeka novu priliku za život
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, obišao je Prihvatilište za pse u Resniku, odakle je poručio da je odgovoran odnos prema životinjama važan deo društvene odgovornosti.
Mali je na svom Instagram nalogu objavio snimak sa obilaska i naveo da se u prihvatilištu trenutno nalazi oko 950 pasa.
Kako je istakao, Grad Beograd je poslednjih godina napravio veliki pomak kada je reč o odnosu prema napuštenim životinjama, dok JKP „Veterina Beograd“ radi po CNR metodi – uhvati, steriliši i vrati.
Prema njegovim navodima, zahvaljujući kontinuiranom radu, broj pasa koji se nalaze u prihvatilištima u Beogradu smanjen je za oko trećinu. Iz beogradskih prihvatilišta se godišnje udomi između 700 i 1.000 životinja.
Mali je ukazao i na značaj odgovornog vlasništva, ističući da imati psa ne znači samo imati kućnog ljubimca, već prihvatiti jedno živo biće kao člana porodice.
- Neophodno je da kao društvo učinimo sve da što manje pasa uopšte završava u prihvatilištima - naveo je Mali, uz poruku da odgovorno vlasništvo i odnos prema životinjama treba da budu deo vaspitanja i obrazovanja.
U objavljenom videu Mali je pokazao kako izgleda Prihvatilište u Resniku i predstavio uslove u kojima borave psi, kao i rad koji se sprovodi na njihovoj brizi i udomljavanju. Šta je još otkrio u videu, pogledajte sami.
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