SVI SU TU, PAJTIĆ, MILIVOJEVIĆ, PETROVIĆ… Ogoljena borba za fotelje i lične interese!
OGOLjENA borba za fotelje i lične interese vlada među blokaderima.
Kolumnista Peščanika Dejan Ilić osvrnuo se na "podivljale ostatke" Demokratske stranke, koji, kako kaže, kidišu jedni na druge.
- Podivljali ostaci Demokratske stranke i njihove razne reinkarnacije nemilice kidišu jedni na druge. Borba svakog protiv svih drugih – na to liči stanje na našoj, pobunjenoj strani izbornog bojišta - navodi u objavi na Iksu.
Svi su tu, Bojan Pajtić, Srđan Milivojević, Dušan Petrović…
Milivojević svakodnevno preti neistomišljenicima, napada i vređa, dok su Bojan Pajtić i Dušan Petrović neformalni šefovi "studentske" liste.
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