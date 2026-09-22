SVI SU TU, PAJTIĆ, MILIVOJEVIĆ, PETROVIĆ… Ogoljena borba za fotelje i lične interese!

OGOLjENA borba za fotelje i lične interese vlada među blokaderima.

Foto: Printskrin

Kolumnista Peščanika Dejan Ilić osvrnuo se na "podivljale ostatke" Demokratske stranke, koji, kako kaže, kidišu jedni na druge.

- Podivljali ostaci Demokratske stranke i njihove razne reinkarnacije nemilice kidišu jedni na druge. Borba svakog protiv svih drugih – na to liči stanje na našoj, pobunjenoj strani izbornog bojišta - navodi u objavi na Iksu.

Svi su tu, Bojan Pajtić, Srđan Milivojević, Dušan Petrović…

Milivojević svakodnevno preti neistomišljenicima, napada i vređa, dok su Bojan Pajtić i Dušan Petrović neformalni šefovi "studentske" liste.

Foto: Printskrin