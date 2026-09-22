Politika

SVI SU TU, PAJTIĆ, MILIVOJEVIĆ, PETROVIĆ… Ogoljena borba za fotelje i lične interese!

В. Н.

22. 09. 2026. u 12:27

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OGOLjENA borba za fotelje i lične interese vlada među blokaderima.

СВИ СУ ТУ, ПАЈТИЋ, МИЛИВОЈЕВИЋ, ПЕТРОВИЋ… Огољена борба за фотеље и личне интересе!

Foto: Printskrin

Kolumnista Peščanika Dejan Ilić osvrnuo se na "podivljale ostatke" Demokratske stranke, koji, kako kaže, kidišu jedni na druge.

- Podivljali ostaci Demokratske stranke i njihove razne reinkarnacije nemilice kidišu jedni na druge. Borba svakog protiv svih drugih – na to liči stanje na našoj, pobunjenoj strani izbornog bojišta - navodi u objavi na Iksu.

Svi su tu, Bojan Pajtić, Srđan Milivojević, Dušan Petrović… 

Milivojević svakodnevno preti neistomišljenicima, napada i vređa, dok su Bojan Pajtić i Dušan Petrović neformalni šefovi "studentske" liste.

Foto: Printskrin

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