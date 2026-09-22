Fudbal

Tri porodice, šestorica sinova: Neverovatna scena u reprezentaciji Srbije

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

22. 09. 2026. u 13:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRBIJA se ponovo okupila, počinje Liga nacija. Zanimljivo u reprezentaciji se nalaze braća Milinković Savić, Stanković i Džodić.

Три породице, шесторица синова: Невероватна сцена у репрезентацији Србије

FOTO: Mike Kireev/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor "A" reprezentacije, Veljko Paunović pozvao je Vanju i Sergeja Milinković Savić, odnosno Filipa i Aleksandra Stankovića.

Takođe, u seniroskoj selekciji nalazi se Stefan Džodić, dok je njegov brat Viktor koji brani za Monpelje dobio poziv za mladu reprezentaciju.

Ono što je intersantno u celoj priči je da su Filip Stanković, Vanja Milinković Savić i Viktor Džodić golmani, a Sergej, Aleksandar i Stefan su vezni igrači.

Posebnu nit ove priče predstavlja i selektor Srbije. Veljko Paunović je delio reprezentativnu svlačionicu sa Dejanom Stankovićem i Nenadom Džodićem, a danas, više od dve decenije kasnije, radi sa njihovim naslednicima.

Podsetimo, "orlovi" prvu utakmicu A divizije Lige nacija igraju u četvrtak od 20.45 protiv Grčke na stadionu "Rajko Mitić." Na istom mestu u nedelju od 18 časova dočekuju Holandiju.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova