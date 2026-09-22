Tri porodice, šestorica sinova: Neverovatna scena u reprezentaciji Srbije
SRBIJA se ponovo okupila, počinje Liga nacija. Zanimljivo u reprezentaciji se nalaze braća Milinković Savić, Stanković i Džodić.
Selektor "A" reprezentacije, Veljko Paunović pozvao je Vanju i Sergeja Milinković Savić, odnosno Filipa i Aleksandra Stankovića.
Takođe, u seniroskoj selekciji nalazi se Stefan Džodić, dok je njegov brat Viktor koji brani za Monpelje dobio poziv za mladu reprezentaciju.
Ono što je intersantno u celoj priči je da su Filip Stanković, Vanja Milinković Savić i Viktor Džodić golmani, a Sergej, Aleksandar i Stefan su vezni igrači.
Posebnu nit ove priče predstavlja i selektor Srbije. Veljko Paunović je delio reprezentativnu svlačionicu sa Dejanom Stankovićem i Nenadom Džodićem, a danas, više od dve decenije kasnije, radi sa njihovim naslednicima.
Podsetimo, "orlovi" prvu utakmicu A divizije Lige nacija igraju u četvrtak od 20.45 protiv Grčke na stadionu "Rajko Mitić." Na istom mestu u nedelju od 18 časova dočekuju Holandiju.
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