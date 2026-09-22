Marko Nikolić "zapalio" Grobare: Zapamtite moje reči, Partizan će za dva meseca biti...

Srpski stručnjak veruje u svoje crno-bele.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Koliko Marko Nikolić (47) znači navijačima Partizana suvišno je pričati, ali u trenucima kada klub prolazi kroz najteži period u svojoj istoriji, podrška od sjajnog trenera uliva optimizam da u Humskoj dolaze bolji dani. Bez obzira na zgusnut raspored i obaveze u Grčkoj, kormilar atinskog AEK-a pomno prati dešavanja na Topčiderskom brdu i veruje da će ekipa uskor izaći iz rezultatske krizi i krenuti ka gornjem delu tabele.

"Parni valjak" je trenutno 11. na tabeli sa samo osam osvojenih bodova, a čak pet puta je poražen na devet odigranih utakmica. Pritom, ni ove sezone crno-beli neće igrati u Evropi, jer su u plej-ofu za Ligu konferencije eliminisani od španskog Hetafea.

Čak je i kompletna uprava najavila ostavke, kao i šef stručnog štaba Saša Ilić (48), ali su nakon pritiska publike svi odlučili da ipak ostanu.

- Moramo da podržimo Sašu, ali i sve ostale u rukovodstvu. Malo mi je nezgodno da komentarišem bilo šta na ovu temu, jer to može da se tumači na različite načine. Pogotovo sad kada imamo dva čoveka u klubu koji su bili moji igrači u nekoliko mandata, a tu pored Ilića mislim i na generalnog direktora Danka Lazovića. To znači da sam subjektivan kada su oni u pitanju i da, osim što ih volim, bez dileme ih podržavam i poštujem. To je jedna strana priče, a druga je da bi trebalo biti objektivan kada je Partizan u pitanju. Bez želje da nekoga branim i napadam. Pogotovo ne da napadam, jer je to danas lako, kada svi žele da napadnu. Mislim da je urađeno mnogo dobrih stvari u prethodnom periodu, koliko god to čudno zvučalo, kad je u pitanju rukovođenje klubom - rekao je Nikolić u emisiji "Super indirektno" na TV Una.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Marko Nikolić i Danko Lazović

Čovek koji je u sezoni 2016/17. doneo poslednju "duplu krunu" u Humsku, ubeđen je da treba samo malo vremena, rada i strpljenja da stvari krenu uzlaznom putanjom.

- Superliga je tek počela. Tabela je košmar i ne možemo to da branimo. Partizan ako se ne varam igra četiri od narednih pet utakmica na domaćem terenu, plus igra zaostali meč. Treba da vidimo pozitivne stvari i da podržimo kada je teško, to je sada najpotrebnije. Verujem da će tabela za dva meseca izgledati drugačije nego danas. Siguran sam u to. Evo, zapamtite, zapišite šta sam rekao uživo u emisiji. Citirajte me - Partizan će biti u prve tri ekipe, pa neka kažu Marko je promašio ili bio u pravu - poručio je Nikolić, a potom otišao i korak dalje kada su ciljevi u pitanju:

- Da se napadne Kup Srbije. On može Partizanu mnogo da znači iz dva razloga – strašno je gladan trofeja, jer ga nema ne znam koliko godina. To je takmičenje u kojem mnogo puta slabiji pobeđuje jačeg. Govorim to iz iskustva iz svih zemalja, liga, takmičenja, širom Evrope. S druge strane, osvajanje pehara donosi strašno dobru poziciju kad je u pitanju evropsko takmičenje sledećeg leta. To su za mene dva motiva tako jasna i čista… Da sam ja u Partizanu, imao bih ogroman fokus da u tom takmičenju budem spreman.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Posebno se bivši trener Rada, Vojvodine, Videotona, Lokomotive, Olimpije, Šabab Al Ahlija i CSKA osvrnuo na struku i rad legendarnog kapitena Partizana.

- Saša je najveća legenda u istoriji kluba i moramo da čuvamo takve ljude. Bio sam trener kada je on prestigao Mocu Vukotića. On će otići kada bude znao da je vreme, ali to vreme još nije došlo. Drugo, došao je u junu, a pričamo o njemu u septembru. To je naš specijalitet ovde. Hajde da zamislimo teoretski situaciju da on, stručni štab, sportski direktor imaju još jedan prelazni rok na zimu, pa još jedan u leto. Pa, da im damo vremena da rade sa tim momcima i onda da podvučemo crtu i tražimo račune - podvukao je Nikolić.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Saša Ilić i Radosav Petrović

Bez obzira što od 2019. godine nema trofeja u vitrinama, navijači Partizana su uvek uz klub. U Evropi su tribine bile pune, a i u domaćem prvenstvu je poseta prilično dobra, što za sjajnog stratega predstavlja najvažniji faktor.

- Izuzetno je važna publika. Imali smo sličnu situaciju u Zvezdi, pre više od deset godina, kada nije bilo rezultata, ali je bio pun stadion. Sad su tu rezultati, ali nema navijača. Za mene je najveća pobeda Partizana upravo to, pune tribine koje podržavavaju ekipu. Naša jedina svrha su ljudi na stadionu, a ne internet navijači. To je velika razlika. Mene zanima mišljenje čoveka koji dođe na utakmicu i to jako cenim - naglasio je Nikolić.

Velika žal ostaje zbog Evrope, jer četvrtu godinu zaredom "parni valjak" ne igra u grupnoj fazi. Ipak, Marko smatra d aje tu nedostatak sreće bio ključni faktor, ali da i to mora da se promeni i okrene na drugu stranu.

- Ovog i prošlog leta Partizan je pobedio na devet od 12 utakmica u kvalifikacijama i sticajem neverovatnih okolnosti nije došao do grupne faze. To je zaista za Riplija. Prvo da na žrebu dobiješ najtežeg protivnika, klub iz Primere, pa prošle godine igrač manje protiv Hibernijana, penali protiv AEK Larnake… To je takav splet neverovatnih okolnosti. Verovatno "plaćamo" za nešto iz prošlosti. Imam teoriju i o tome, možda neki loš rad i odluke u prethodnom periodu. To tako ide u sportu i životu - zaključio je Nikolić.