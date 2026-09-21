"MAKRON MI JE REKAO DA MALO KO SVE TO MOŽE DA PREŽIVI" Vučić: Preživeo sam, zbog Srbije nemam nameru da odustanem (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu.
- Makron mi je jednom rekao: „Malo ko bi sve to mogao da preživi.“ Preživeo sam, zbog Srbije nemam nameru da odustanem. Najbolji rezultati tek dolaze. - poručio je Vučić.
- Nikada nisam bio opušteniji i rekao bih radosniji, zato što gde god da prolazim svuda vidim šta je to što smo uradili. Svuda vidim šta je to što smo uspeli da napravimo. I to je nešto što niko ne može da oduzme i radostan sam zbog toga. Ako ima nešto zbog čega mi je krivo, to je činjenica da ne vide svi ljudi, ili ne žele da vide svi ljudi kolike smo pomake napravili i kako smo Srbiju promenili. Voleo bih da i oni to vide. Vidim ja da oni u tome uživaju, od Beograda na vodi, od Soko voza, od svih auto-puteva, brzih saobraćajnica, svega. Još jednom da čestitam Kragujevčanima na prvih pet kilometara obilaznice, brze saobraćajnice, dakle. Ali da, verovatno me negde i ljudski boli što su radili takvu strašnu kampanju protiv priznavanja bilo kakvih rezultata. Bukvalno kada radite kampanju protiv Ekspa onda radite kampanju protiv zemlje, protiv Srbije. To nijedna zemlja na svetu nikada nije radila. Nikada. Ko god bi dobio Olimpijadu, Univerzijadu, Svetsko prvenstvo, Ekspo, to bi bile ponosne nacije. Takmiče se za to. Samo kod nas je ovako nešto moguće, ali dobro. Moguće je, ne zbog toga što imamo loše ljude, imamo divne i dobre ljude, već zbog toga što smo imali mnogo spoljnih uticaja, mnogo novca spolja ubačenog za rušenje Srbije. Ubačenog u medije, ubačeno u nevladine organizacije. Samo u nevladin sektor milijardu i trista miliona u pet godina poslednjih. Milijardu i trista miliona evra, ne dinara. Da ne poverujete. Ajde, suprotstavite se tome. Jednom je rekao predsednik Makron: Vidi, mogao bih da te zovem "survivor" ili kako god hoćeš, pošto to malo ko bi mogao da preživi". - rekao je Vučić.
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