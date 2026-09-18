Odbio Partizan zbog Španije, sin je bivšeg reprezentativca: Ko je Stefan DŽodić, novo ime u selekciji Srbije?
Dobiće priliku da debituje za A tim
Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je novo ime! Selektor Veljko Paunović odlučio je da među „orlove“ pozove Stefana Džodića, 21-godišnjeg vezistu Almerije, koji je do sada prošao praktično sve mlađe selekcije Srbije.
Džodić je rođen 15. marta 2005. godine u Monpeljeu, u Francuskoj, a upravo je u istoimenom klubu napravio prve fudbalske korake. Tu je bio od svoje četvrte godine, prošao kompletnu omladinsku školu, a kasnije stigao i do prvog tima.
Stefan je sin Nenada Džodića, nekadašnjeg reprezentativca tadašnje SR Jugoslavije i fudbalera Zemuna, Monpeljea i Ažaksioa. Nenad je ponikao u Zemunu, za koji je igrao i u seniorskoj konkurenciji, a potom je 1997. godine otišao u Francusku. Za Monpelje je u dva mandata odigrao više od 230 utakmica, dok je za reprezentaciju tadašnje SR Jugoslavije upisao pet nastupa.
Zanimljivo je da je Nenad svojevremeno imao ponude i Crvene zvezde i Partizana, ali je na kraju izabrao Monpelje.
Slično kao i njegov otac, tako je i Stefan imao ponudu Partizana prošlog leta.
- Pričao sam s Partizanom, oni su mi ponudili ugovor i u to vreme je bila isto Almerija i na kraju sam izabrao Almeriju - rekao je tada Džodić.
Džodić je tokom prethodnih godina nastupao za mlađe selekcije Srbije, a u mlađoj reprezentaciji je u pojedinim utakmicama nosio i kapitensku traku. FSS ga je i tokom 2026. godine redovno pozivao u selekciju do 21 godine.
Od leta 2025. godine član je Almerije. Prema podacima Transfermarkta, potpisao je ugovor do juna 2030. godine, a njegova tržišna vrednost je tokom 2026. procenjena na oko 2,5 miliona evra.
U Španiji je vrlo brzo skrenuo pažnju. Posebno se pamti njegova utakmica protiv Kasteljona, kada je u 90+4. minutu postigao gol za pobedu Almerije 3:2 i plasman u finale plej-ofa za ulazak u La Ligu.
Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u Italiji. Tokom leta 2026. pojavile su se informacije o interesovanju Bolonje, uz navode da bi Almerija za njega tražila oko pet miliona evra. Ranije se pominjao i Lacio.
Iako je rođen u Francuskoj i tamo je proveo gotovo čitav fudbalski razvoj, Stefan je izabrao Srbiju. Postojala je mogućnost da nastupa i za Francusku, ali se odlučio za srpske selekcije. Za Srbiju je igrao još kao kadet, a zatim prošao kroz U18 i U21 reprezentaciju.
Sada je napravio iskorak, te se našao na Paunovićevom spisku za naredna četiri meča Srbije u Ligi nacija.
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