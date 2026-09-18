Paunović saopštio spisak Srbije za LN: Stefan DŽodić novo ime, nema Mitra i Blekija, tu su Kostić, Sergej...
Podsetimo, "orlovi" igraju četiri utakmice u narednom periodu
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeća četiri duela u elitnoj A diviziji UEFA Lige nacija.
Pred „orlovima“ je izuzetno zahtevan raspored i četiri velika ispita. Srbija će najpre biti domaćin u Beogradu, gde će dočekati selekcije Grčke i Holandije, nakon čega slede dva teška gostovanja – Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Ajndhovenu.
Paunović se opredelio za sledeće fudbalere:
Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).
Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).
Sredina terena: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).
Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).
Okupljanje nacionalnog tima zakazano je za ponedeljak, 21. septembar, u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.
Izabranici Veljka Paunovića će prvi trening odraditi istog dana od 18 časova, čime će i zvanično započeti pripreme za septembarske i oktobarske okršaje u Ligi nacija.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OGLASIO SE DUŠAN TADIĆ! Evo zbog čega se vratio u reprezentaciju Srbije
18. 09. 2026. u 09:22
PANIKA U HRVATSKOJ! Lukašenkov čovek stigao u Zagreb i to zbog čega
18. 09. 2026. u 07:12 >> 09:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)