Fudbal

Paunović saopštio spisak Srbije za LN: Stefan DŽodić novo ime, nema Mitra i Blekija, tu su Kostić, Sergej...

М.М.

18. 09. 2026. u 10:08 >> 10:13

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Podsetimo, "orlovi" igraju četiri utakmice u narednom periodu

Пауновић саопштио списак Србије за ЛН: Стефан Џодић ново име, нема Митра и Блекија, ту су Костић, Сергеј...

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeća četiri duela u elitnoj A diviziji UEFA Lige nacija.

Pred „orlovima“ je izuzetno zahtevan raspored i četiri velika ispita. Srbija će najpre biti domaćin u Beogradu, gde će dočekati selekcije Grčke i Holandije, nakon čega slede dva teška gostovanja – Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Ajndhovenu.

Paunović se opredelio za sledeće fudbalere:

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).

Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).

Sredina terena: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).

Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

Okupljanje nacionalnog tima zakazano je za ponedeljak, 21. septembar, u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Izabranici Veljka Paunovića će prvi trening odraditi istog dana od 18 časova, čime će i zvanično započeti pripreme za septembarske i oktobarske okršaje u Ligi nacija.

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