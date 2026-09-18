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SPREMA SE REVIJA GOLOVA U MONCI: Tradicija i forma mirišu na spektakl

М.П.

18. 09. 2026. u 09:09

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Fudbaleri Monce na svom stadionu otvaraju peto kolo italijanske elite sa imperativom osvajanja bodova.

СПРЕМА СЕ РЕВИЈА ГОЛОВА У МОНЦИ: Традиција и форма миришу на спектакл

www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Ekipa koju predvodi Ivan Jurić se nalazi u ozbiljnoj defanzivnoj krizi. Osvojili su samo jedan bod u prva četiri kola, a prošlog vikenda su poraženi od Lečea (3:2).

Jurić ima ogromne defanzivne glavobolje jer mu je tim primio čak 11 golova na startu sezone, a dodatni problem je povreda kapitena Matea Pesine i defanzivca Džeja Idzesa.

Ipak, Monca ima napadački potencijal, što potvrđuje šest vezanih utakmica na kojima su postigli bar jedan gol.

Na druhoj strani sastav Alberta Akvilanija puca od samopouzdanja. U prošlom kolu su srušili Juventus sa 3:2 u pravom spektaklu.

Prva zvezda tima Domeniko Berardi ponovo diktira tempo, srednji red koji predvodi iskusni Nemanja Matić deluje kompaktno, dok je mladi Vasilije Adžić u sjajnoj formi i postigao je gol na prethodna dva meča.

Sasuolo trenutno zauzima 7. mesto sa 7 bodova, igraju za gol više – vezali su šest mečeva sa postignutim, ali i pet sa primljenim pogotkom.

Jedina enigma je njihova loša serija na gostovanjima od osam mečeva bez trijumfa u Seriji A.

S obzirom na to da Monca očajnički traži bodove za izlazak iz krize pred svojim navijačima, a da Sasuolo igra „na gol više“ i puca od samopouzdanja predvođen Matićem, ovde treba zaobići konačni ishod i fokusirati se na pogotke. Obe ekipe lako postižu, ali još lakše primaju golove. 

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