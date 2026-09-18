SPREMA SE REVIJA GOLOVA U MONCI: Tradicija i forma mirišu na spektakl
Fudbaleri Monce na svom stadionu otvaraju peto kolo italijanske elite sa imperativom osvajanja bodova.
Ekipa koju predvodi Ivan Jurić se nalazi u ozbiljnoj defanzivnoj krizi. Osvojili su samo jedan bod u prva četiri kola, a prošlog vikenda su poraženi od Lečea (3:2).
Jurić ima ogromne defanzivne glavobolje jer mu je tim primio čak 11 golova na startu sezone, a dodatni problem je povreda kapitena Matea Pesine i defanzivca Džeja Idzesa.
Ipak, Monca ima napadački potencijal, što potvrđuje šest vezanih utakmica na kojima su postigli bar jedan gol.
Na druhoj strani sastav Alberta Akvilanija puca od samopouzdanja. U prošlom kolu su srušili Juventus sa 3:2 u pravom spektaklu.
Prva zvezda tima Domeniko Berardi ponovo diktira tempo, srednji red koji predvodi iskusni Nemanja Matić deluje kompaktno, dok je mladi Vasilije Adžić u sjajnoj formi i postigao je gol na prethodna dva meča.
Sasuolo trenutno zauzima 7. mesto sa 7 bodova, igraju za gol više – vezali su šest mečeva sa postignutim, ali i pet sa primljenim pogotkom.
Jedina enigma je njihova loša serija na gostovanjima od osam mečeva bez trijumfa u Seriji A.
S obzirom na to da Monca očajnički traži bodove za izlazak iz krize pred svojim navijačima, a da Sasuolo igra „na gol više“ i puca od samopouzdanja predvođen Matićem, ovde treba zaobići konačni ishod i fokusirati se na pogotke. Obe ekipe lako postižu, ali još lakše primaju golove.
NAŠ TIP: GG (1.62)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
I OVO SMO POGODILI! Evo današnjeg predloga redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
18. 09. 2026. u 09:38
JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjeg Tip sigurica tiketa
18. 09. 2026. u 09:13
CRNO IM SE PIŠE! Bajern gazi sve pred sobom, u Minhenu su uvek poklon dana
18. 09. 2026. u 09:00
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
18. 09. 2026. u 08:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)