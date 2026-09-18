"PONOVO BOLESNI NAPADI NA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU": Brnabić o sramnom ponašanju Ilije Srdanovića i blokadera
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić ukazala je na sramne izjave i ponašanje Ilije Srdanovića ipozvala sve da još jednom razmisle kako bi se takvi ljudi ponašali kada bi, u nekom slučaju uspeli da se dokopaji vlasti.
- Još jednom se pokazuje zašto su oni koji su osmislili prevaru zvana “Studentska lista” smatrali da je politički pametno da što duže ostanu skriveni i da se ne eksponiraju previše. Jer kada počnu otvoreno da govore, pokažu svoje lice i odmah postane jasno šta se zapravo krije iza svega. Nismo čuli ni plan, ni program, nijednu ozbiljnu ideju o tome kako bi vodili Srbiju. Umesto toga, ponovo bolesni napadi na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. I nikada vam nije odgovorio istom merom. Uvek je ponovo pružio ruku i pozvao na dijalog - zarad Srbije.
Pozivam sve da razmisle kako bi se ljudi kao što je Srdanović ponašali kada bi, kojim slučajem, dobili vlast. Ako ovako govore dok još nisu na vlasti, šta bi bilo sa ljudima i porodicama u Srbiji koji se sa njima politički ne slažu? Da li bi svako ko misli drugačije postao meta? Zamislite samo da čovek koji na ovaj način govori i razmišlja sutra bude predsednik Vlade Srbije. Idemo do pobede, da zaštitimo Srbiju od ovakvih - navela je Brnabić.
BONUS VIDEO: Ilija Srdanović je deo mreže koju je formirao Dinko Gruhonjić
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