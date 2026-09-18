Svet

"POLOŽAJ UKRAJINE JE POSTAO OČAJAN": Ruske snage nastavile snažne udare

В.Н.

18. 09. 2026. u 08:04

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ORUŽANE snage Ruske Federacije tokom noći su pokrenule napade dronovima na ukrajinske luke i plovila, kao i na logističke centre koji se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

ПОЛОЖАЈ УКРАЈИНЕ ЈЕ ПОСТАО ОЧАЈАН: Руске снаге наставиле снажне ударе

MOD Rusije

U luci "Černomorsk" u Odeskoj oblasti oštećen je teretni brod koji je prevozio vojnu opremu.

U napadu je takođe pogođen Logistički centar "Nova pošta", koji se nalazi 6 km severozapadno od Odese, a koristi se za skladištenje i distribuciju vojnog tereta koji stiže u Ukrajinu iz evropskih zemalja, piše RT Balkan.

Položaj Ukrajine postao očajan posle ruskih udara

Ukrajina se nalazi u izuzetno teškoj situaciji zbog uspešnih dejstava ruske vojske i političkih i korupcionaških skandala u Kijevu, ocenio je bivši pripadnik hrvatske obaveštajne službe Zoran Meter.

Meter je naveo da je Ukrajina odsečena od trgovine preko luka na Crnom moru i Dunavu, dok su njena industrijska postrojenja, trgovinska logistika, mostovi i železnička infrastruktura izloženi sistematskim napadima.

Prema njegovoj oceni, Kijev je pogrešio kada se odlučio za eskalaciju i napade na teritoriju Rusije, jer je odgovor Moskve dodatno pogoršao položaj Ukrajine, preneo je Sputnjik.

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