Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

18. 09. 2026. u 08:58

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево нових предлога за голеаде у првом полувремену

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

16.30 Talina Kalev - Flora U21 |2+ (1.85)

20.00 Lester U21 - Vest Hem U21 |2+ (1.98)

Kvota: 3.66

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