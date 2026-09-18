Totalno rasulo u Madridu! "Ili njih trojica da se izvine ili ostavka Florentina Pereza"

Poslednjih dana, Real Madrid je govorio o potezu koji je izazvao burne reakcije i otvorio novu debatu o odnosu između kluba, njegovih igrača i navijača.

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Jedna od najkontroverznijih grupa koja prati Kraljevski klub sada je izašla sa zahtevom koji ide direktno na vrh madridskog giganta. Ultras Sur, najradikalnija navijačka grupa Real Madrida, zahtevala je javno izvinjenje od Kilijana Mbapea, Vinisijusa Žuniora i Ibrahime Konatea, kao i ostavku predsednika Florentina Pereza.

Njihova reakcija usledila je nakon događaja pre utakmice između Elčea i Real Madrida, koju je madridski klub dobio rezultatom 3:2.

Trojica fudbalera su se našla na meti kritika dela španske javnosti zbog svoje reakcije neposredno pre utakmice. Tema je bila majica podrške stanovnicima Seute, koju igrači nisu želeli da nose, odnosno prema kojoj su pokazali nevoljnost.

Ultras Sur su potom izdali veoma oštro saopštenje u kojem su pozvali Mbapea, Vinisijusa i Konatea da se javno izvine. Istovremeno, odgovornost su prebacili na predsednika kluba, smatrajući da bi Perez trebalo da ode ako igrači ne pošalju traženo izvinjenje.

- Neprihvatljivo je da igrači koji nose naš grb i koji su plaćeni novcem članova kluba dozvoljavaju sebi da pokažu nepoštovanje prema španskim građanima koji trpe posledice invazije. Uvereni smo da se svaki navijač Reala i svaki Španac stidi slike koju su poslali ova trojica. Zato zahtevamo javno izvinjenje od njih ili, ako to ne uspe, ostavku Florentina Pereza, koji je odgovoran za gubitak vrednosti i dostojanstva našeg kluba“, rekli su Ultras Sur.

AP Photo/Manu Fernandez

Iako je grupa sada van stadiona, njen uticaj u istoriji Real Madrida bio je mnogo veći. Ultras Sur su osnovani 1980. godine i decenijama su se nalazili na južnoj tribini Santijago Bernabeua, odakle su pratili utakmice kraljevskog kluba.

Godinama je grupa imala poseban status u klubu, između ostalog, kroz prenos dela godišnjih pretplata. Istovremeno, Ultras Sur su postali poznati po sukobima sa navijačima drugih klubova, ali i po incidentima u kojima je dolazilo do obračuna sa policijom.

Njihovo ime je takođe povezivano sa otvorenim isticanjem fašističkih i neonacističkih simbola. Zabeleženi su fašistički gestovi, skandiranja i transparenti, dok su članovi grupe održavali prijateljske odnose sa „Neprihvatljivim“ iz Lacija i „Bad Goneseom“ iz Liona.

Zbog svega ovoga, Ultras Sur je godinama bio predmet ozbiljnih kritika, a njihov odnos sa upravom Real Madrida se vremenom potpuno promenio. Florentino Perez je 2013. godine odlučio da im poništi sezonske karte i ukloni ih sa Santijago Bernabeua kao deo kampanje protiv nasilja.

To je započelo otvoreni sukob između Pereza ​​i ove navijačke grupe. Nekoliko godina kasnije, predsednik Reala je takođe govorio o pritisku koji je doživeo, tvrdeći da su članovi Ultras Sura više puta pisali grafite na njegovoj kući, kao i na grobu njegove supruge.

Uprkos zabrani ulaska na Santijago Bernabeu, Ultras Sur nisu prestali sa svojim aktivnostima. Njihovi članovi nastavljaju da se okupljaju pre utakmica Real Madrida, pojavljuju se na gostujućim utakmicama, a takođe prate i utakmice drugog tima, Kastilje.

Njihova aktivnost je bila posebno vidljiva u martu prošle godine. Tada se oko 500 maskiranih članova grupe pojavilo bez karata ispred stadiona Atletiko Madrid, gde su pokušali da se na silu uvuku u stadion.

Policija je morala da interveniše, a događaj su obeležili sukobi, uvrede i nacistički pozdravi. Incident je još jednom pokazao da grupa, iako daleko od stadiona Real Madrida, nije nestala sa španske navijačke scene.

Zbog svoje prošlosti i načina delovanja, Ultras Sur predstavljaju jednu od najkontroverznijih grupa povezanih sa Real Madridom. Njihova najnovija izjava je stoga ponovo otvorila pitanje koliko daleko mogu da idu u sukobu sa upravom kluba i igračima.

Sada su u centar pažnje stavili Mbapea, Vinisijusa i Konatea, ali i Pereza, kome je direktno prećeno zahtevom za ostavku. Real Madrid, barem do sada, nije komentarisao poruke grupe, pa ostaje da se vidi da li će ovaj slučaj imati novi nastavak.