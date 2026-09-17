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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

17. 09. 2026. u 10:17

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КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Četvrtak

16.00 Uniks Kazanj - Zenit 1 (1.55)

16.00 Srbija - Belgija 2 (1.47)

20.45 Monpelje - Barselona ukupno golova -65.5 (1.57)

Kvota: 3.58

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