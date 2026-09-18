UBIO SVOJE VRŠNJAKE, PA PRESUDIO SEBI: Dečak (16) ušao u školu i krenuo da puca - Horor na Filipinima

TRI učenika su danas poginula u pucnjavi u školi u mestu Banga na jugu Filipina, uključujući i 16-godišnjaka osumnjičenog za napad, dok je osam osoba povređeno, saopštio je gradonačelnik tog mesta.

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- Sve žrtve su učenici uzrasta od 14 do 17 godina. Četiri povređene osobe su u kritičnom stanju - izjavio je za Rojters Albert Palensija, gradonačelnik Bange, prenosi Rojters.

Mediji su prethodno preneli, pozivajući se na lokalnog policijskog guvernera, da je poginula najmanje jedna osoba i da je ranjeno četvoro.

Pre tačno mesec dana, najmanje dve osobe su poginule, a devet je povređeno u pucnjavi u školskom kampusu u gradu Zamboanga na jugu Filipina, u kampusu srednje škole Univerziteta Ateneo de Zamboanga.

Prema navodima gradonačelnika tog grada, osumnjičeni, učenik sedmog razreda, ušao je 18. avgusta u školu sa puškom i pištoljem i otvorio vatru na učenike i nastavnike, a potom je izvršio samoubistvo.