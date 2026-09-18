Politika

"LEPO JE IMATI VELIKU PORODICU": Mali posetio dom Mitrovića u selu kod Niša (VIDEO)

В. Н.

18. 09. 2026. u 08:44

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali obišao je porodicu Mitrović u selu Čamurlija, nadomak Niša.

ЛЕПО ЈЕ ИМАТИ ВЕЛИКУ ПОРОДИЦУ: Мали посетио дом Митровића у селу код Ниша (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Instagram/ mali_sinisa

Mali je na svom Instagram nalogu objavio snimak i istakao da je reč o predivnoj porodici, koja ga je podsetila koliko su zajedništvo i međusobna podrška važni u svakodnevnom životu.

- Predivna porodica Mitrović u selu Čamurlija, nadomak Niša. Razgovor sa Anom, majkom četvoro dece, još jednom me je podsetio koliko su porodica, zajedništvo i međusobna podrška važni u svakodnevnom životu. U domu Mitrovića odrastaju Natalija, koja ima 20 godina, i trinaestogodišnje trojke Mihajlo, Andrija i Nina. Uz njih su i baka Radica i otac Milovan. Kao i mnoge višečlane porodice, suočavaju se sa brojnim izazovima, a posebno kada je reč o brizi za dete sa teškoćama u razvoju. Lepo je imati veliku porodicu. To su vredni ljudi koji svakoga dana ulažu mnogo truda, ljubavi i strpljenja. Nije im uvek lako, ali kada postoji podrška porodice, prijatelja i zajednice, sve prepreke mogu da se prevaziđu. Na nama je da pokažemo razumevanje, solidarnost i brigu jedni za druge, jer upravo u tome leži snaga svakog društva. Ujedinjena Srbija može sve! Zato smo broj - poručio je Mali.

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