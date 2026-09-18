Izdaja o kojoj bruji ceo svet! Zbog para sa Zapada odrekla se majke Rusije
Ruski tenis suočava se sa novim, teškim udarcem nakon što je potvrđeno da je Ana Blinkova, trenutno 94. teniserka planete i nekadašnji 34. reket sveta, zvanično odlučila da promeni državljanstvo i ubuduće nastupa pod zastavom Francuske.
Iako Ženska teniska asocijacija (WTA) još uvek nije zvanično ažurirala profile na svom sajtu, ugledni francuski medij RMC Sport i vodeći svetski rezultatski portali već su pored imena 28-godišnje Moskovljanke postavili trobojku Francuske. Za javnost u Rusiji, ovo je novi šok i nastavak masovnog odlaska sportista koji traje od izbijanja sukoba u Ukrajini.
Izvori bliski teniserki navode da iza ove odluke stoje prvenstveno praktični i profesionalni razlozi. Blinkova već godinama živi na teritoriji Francuske, trenira u tamošnjoj akademiji pod vođstvom francuskih stručnjaka i savršeno govori jezik.
U situaciji kada su ruski sportisti primorani da igraju bez nacionalnih obeležja, himne i zastave, kao neutralni takmičari, posedovanje francuskog pasoša dramatično olakšava proces dobijanja viza, putovanja na turnire i potpisivanje sponzorskih ugovora. Ipak, u domaćoj javnosti ovakvi potezi se sve češće karakterišu kao „sportska izdaja“ i okretanje leđa domovini u najtežim trenucima.
Spisak "prebeglih" sve duži: Otišlo više od deset igrača
Odlazak Blinkove nije izolovan slučaj, već deo alarmantnog trenda koji preti da potpuno opustoši ruski tenis. Samo u proteklom periodu, Rusija je izgubila nekoliko igračica koje su u jednom momentu bile same predvodnice nacionalnog tima i „ruski broj jedan“:
Darija Kasatkina je postala državljanka Australije. Anastasija Potapova je izabrala da nastupa za Austriju. Oksana Selehmetjeva je nedavno zadužila opremu reprezentacije Španije.
Kada se tome doda i primer Jelene Ribakine, rođene Moskovljanke koja je zbog slabih finansija matičnog saveza prešla pod zastavu Kazahstana i kasnije osvojila Vimbldon, jasno je da ruski teniski sistem pretrpljuje nenadoknadive gubitke.
Dok čelnici Teniskog saveza Rusije pokušavaju da umanje značaj ovih odlazaka, činjenica je da svetski teniski vrh sve više priča ruski jezik, ali pod zastavama drugih, zapadnih zemalja. Pitanje koje ostaje otvoreno jeste – ko je sledeći?
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