ZVANIČNO: Lazar Marković se vratio u srpski fudbal

Igraće narednih godinu dana na Banovom brdu

FOTO: FK Čukarički

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije Lazar Marković novi je fudbaler Čukaričkog, saopštio je beogradski klub.

Iskusni 32-godišnji krilni napadač vraća se u domaći fudbal i sa klubom sa Banovog brda potpisao je ugovor na godinu dana.

arković na Banovo brdo stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa kiparskim Apolonom iz Limasola, a prethodnih dana je već trenirao sa izabranicima Marka Jakšića.

Tokom bogate internacionalne karijere Marković je nastupao u Portugalu, Engleskoj, Turskoj, Belgiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na Kipru.

Ponikao je u čačanskom Borcu, a potpunu afirmaciju stekao je u Partizanu, odakle je 2013. godine prešao u lisabonsku Benfiku, sa kojom je osvojio duplu krunu i igrao finale Lige Evrope.

Već 2014. godine ostvario je veliki transfer u Liverpul. Kao član engleskog velikana nastupao je kao pozajmljen igrač za Fenerbahče, Sporting, Hal siti i Anderleht, a kasnije je branio i boje Fulama.

U Partizan se vratio u septembru 2019. godine i tu proveo tri sezone, da bi nakon toga igrao za Gazijantep, Trabzonspor, Banijas i Apolon.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije Lazar Marković je odigrao 22 utakmice i postigao tri gola.