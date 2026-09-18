OGLASIO SE DUŠAN TADIĆ! Evo zbog čega se vratio u reprezentaciju Srbije
Dušan Tadić potvrdio je da će ponovo obući dres fudbalske reprezentacije Srbije!
Rekorder po broju nastupa za nacionalni tim odlučio je da prekine reprezentativnu penziju i ponovo se stavi na raspolaganje selektoru „orlova“. Tadić je veliku vest saopštio u razgovoru za holandski "Zigo sport".
- Jeste, vraćam se u reprezentaciju", kratko i jasno potvrdio je Tadić.
Nekadašnji kapiten Srbije otkrio je da su ga predstavnici Fudbalskog saveza Srbije u više navrata pozivali da promeni odluku, ali da ranije nije bio spreman za povratak.
- Kada sam odlučio da se povučem, zvali su me nekoliko puta iz Fudbalskog saveza da se vratim, ali nisam bio spreman za to. Bila je teška situacija, nisam više želeo da igram za reprezentaciju", rekao je Tadić.
Jedan od razloga zbog kojih tada nije prihvatio poziv bila je i činjenica da je igrao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zbog čega su reprezentativna okupljanja podrazumevala duga i zahtevna putovanja.
- Bio sam tada u Emiratima, pa mi je i to bilo predaleko za putovanja. Sada, kada sam ponovo u Evropi, odlučio sam da pomognem, a želim i ponovo da uživam. Igranje za državni tim uvek je nešto posebno", objasnio je Tadić.
Tadić se od reprezentacije oprostio u julu 2024. godine, posle Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Za Srbiju je do tada odigrao rekordnih 111 utakmica i postigao 23 gola, uz 40 asistencija.
Iskusni ofanzivac debitovao je za nacionalni tim još 2008. godine, a kao kapiten predvodio je Srbiju na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. i Evropskom prvenstvu 2024. godine. Nastupao je i na Mundijalu u Rusiji 2018, kao i na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine.
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