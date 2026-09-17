Tenis

Bivši broj jedan i šestostruki Grend slem šampion završio karijeru

М.М.

17. 09. 2026. u 14:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

I to u 34. godini

Бивши број један и шестоструки Гренд слем шампион завршио каријеру

Foto: Printskrin/Instagram/joesalisbury92

Nekadašnji najbolji dubl igrač sveta i šestostruki Grend slem šampion, Britanac Džo Salisberi, saopštio je da završava profesionalnu tenisku karijeru u 34. godini.

Salisberi je odlučio da mu poslednji nastup u karijeri bude nedavno završeni US Open, gde je u tandemu sa dugogodišnjim partnerom Radživom Ramom (koji se takođe penzionisao) stigao do polufinala. Njih dvojica su upravo u Njujorku 2023. godine ušli u istoriju kao prvi par koji je osvojio tri uzastopne titule na ovom Grend slemu.

Britanac se penzioniše kao najuspešniji igrač muškog dubla iz Velike Britanije u „Open eri“. U karijeri je osvojio četiri velike titule u muškom dublu (tri US Opena i Australijan open 2020. godine sa Ramom) i dve Grend slem titule u mešovitom dublu sa Amerikankom Dezire Kravčik.

- Tenis je bio moj život od kada znam za sebe i imao sam neverovatnu sreću da dobijem sve ove prilike, iskustva i uspehe. Dao sam sve od sebe i znam da mogu biti ponosan i osvrnuti se unazad bez ikakvog žaljenja - napisao je Salisberi na Instagramu, dodavši da je veoma srećan i siguran u svoju odluku.

Salisberi je početkom ove godine uzeo tromesečnu pauzu od tenisa zbog problema sa anksioznošću, otvoreno govoreći o tome da mu je konstantan osećaj strepnje učinio život i putovanja na ATP turu veoma teškim.

U bogatoj karijeri osvojio je ukupno 17 ATP titula, uključujući i dva pehara na završnom Mastersu sezone (2022. i 2023. godine).

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta

Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta