Bivši broj jedan i šestostruki Grend slem šampion završio karijeru
I to u 34. godini
Nekadašnji najbolji dubl igrač sveta i šestostruki Grend slem šampion, Britanac Džo Salisberi, saopštio je da završava profesionalnu tenisku karijeru u 34. godini.
Salisberi je odlučio da mu poslednji nastup u karijeri bude nedavno završeni US Open, gde je u tandemu sa dugogodišnjim partnerom Radživom Ramom (koji se takođe penzionisao) stigao do polufinala. Njih dvojica su upravo u Njujorku 2023. godine ušli u istoriju kao prvi par koji je osvojio tri uzastopne titule na ovom Grend slemu.
Britanac se penzioniše kao najuspešniji igrač muškog dubla iz Velike Britanije u „Open eri“. U karijeri je osvojio četiri velike titule u muškom dublu (tri US Opena i Australijan open 2020. godine sa Ramom) i dve Grend slem titule u mešovitom dublu sa Amerikankom Dezire Kravčik.
- Tenis je bio moj život od kada znam za sebe i imao sam neverovatnu sreću da dobijem sve ove prilike, iskustva i uspehe. Dao sam sve od sebe i znam da mogu biti ponosan i osvrnuti se unazad bez ikakvog žaljenja - napisao je Salisberi na Instagramu, dodavši da je veoma srećan i siguran u svoju odluku.
Salisberi je početkom ove godine uzeo tromesečnu pauzu od tenisa zbog problema sa anksioznošću, otvoreno govoreći o tome da mu je konstantan osećaj strepnje učinio život i putovanja na ATP turu veoma teškim.
U bogatoj karijeri osvojio je ukupno 17 ATP titula, uključujući i dva pehara na završnom Mastersu sezone (2022. i 2023. godine).
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