Oglasio se kapiten reprezentacije, Kecmanović imao bitnu poruku za Nišlije pred Dejvis kup
Teniska reprezentacija Srbije očekuje novi izazov u okviru Svetske grupe 1 protiv Litvanije u Nišu. Čair je dvorana koja je kroz istoriju donela mnogo toga lepog srpskom tenisu, a prošle godine su pred vatrenom niškom publikom oružje položili i Turci.
Najiskusniji reprezentativac, i kapiten ovog tima Srbije, Miomir Kecmanović, jedva čeka da ponovo zaigra pred publikom sa kojom je lane uspostavio sjajan odnos. Naš Miša gazi kroz Dejvis kup od 2021. godine, igrao je protiv 13 različitih rivala i u singlu je ostvario skor od sedam pobeda i pet poraza, u dublu je egal tri-tri. Često je bio džoker koji donosi prevagu, a već dve godine je lider ekipe u odsustvu Novaka Đokovića.
- Želeo bih samo da vas pozovem, kao kapiten ovog tima, da dođete u velikom broju u dvoranu "Čair" da nam pružite podršku da se i sledeće godine nađemo u Svetskoj grupi Dejvis kupa - poručio je Miomir Kecmanović.
Žreb za duel sa Litvancima je u petak u podne, kada će biti poznat tačan raspored duela. U subotu, 19. septembra od 14 časova na programu su dva singl meča u kojima se sastaju prvi i drugi igrači selekciju, a u nedelju 20. septembra od 13 časova igra se prvo dubl, pa dva singl meča u kojima se sastaju prvo prve, a zatim i druge table selekcija. U slučaju da posle četvrtog meča bude 3:1, ili 4:0 za jednog od protivnika, peti meč se ne igra.
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