Tip fudbal

JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjeg Tip sigurica tiketa

Немања Пејчић

18. 09. 2026. u 09:13

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈОШ ЈЕДАН ПОГОДАК НАШЕ РЕДАКЦИЈЕ! Ево данашњег Тип сигурица тикета

VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

16.40 Dubai Siti - Al Arabi |1+&2+ (1.40)

17.45 Karabag - Safa 3+ (1.31)

18.00 Noa - Van 1-1 (1.24)

Kvota: 2.27

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